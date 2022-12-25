漲價有感購屋先緩緩 買房好時機何時到？

房市買盤觀望氣氛濃厚，房價走勢出現向下拐點，根據房產業者調查，全台七大都會區今年第四季房價與上季相比，北市、台中、台南、高雄四都房價已由漲轉跌，房市出現反轉向下訊號，消費者目前採取保守觀望態度，超過4成民眾認為2024年後才是出手購屋好時機。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，觀察七大都會區近二年第四季房價變化，均呈現上漲趨勢，除了雙北市漲幅不到5%外，桃園以南五大都會區年漲幅均超過5%，其中，新竹、高雄年漲幅逾1成。

若再進一步與疫情前、未實施貨幣寬鬆前的2019年同期相比，七大都會區近四年房價漲勢驚人，除了雙北漲幅約2成外，桃園以南五大都會區漲幅均超過4成，新竹漲勢最為兇猛、達64.6%。

根據永慶房屋2023第一季網路會員調查結果，全台仍有67%民眾認為過去一年房價上漲超過5%，民眾普遍對於房價上漲感受深刻，其中，又以對桃園、台中、台南及高雄房價上漲最有感。

此次調查結果顯示，有37%民眾認為2023下半年是購屋好時機，但2024年之後的占比更高達43%，顯示在全球貨幣緊縮、經濟成長趨緩、地緣政治風險等不確定因素下，加上房市多空已出現轉向，因此，民眾現階段採取保守觀望態度，等待房市較為明朗後才進場購屋。

葉凌棋認為，全球貨幣緊縮加上經濟前景不明朗，民眾對房價預期翻轉，目前房價也有由漲轉跌跡象，且2023年市場供給量大、房價有走跌空間。