5重拳打炒房 2類建案逆勢完售原因曝光
平均地權條例修法三讀已箭在弦上，房地產業者嚴陣以待，市場對於此打炒房重拳對房市衝擊大小眾說紛紜，不管明年房市量價表現如何，以目前新建案銷售狀況來看，低總價及建商品牌力加持的新建案，將成為房市下行走勢下最有競爭力的產品。
被視為史上最重打炒房政策的「平均地權條例」修正草案，立法院內政委員會已在12月21日初審過關，最重要的「打炒房五重拳」包括嚴懲炒作、管制私法人購屋、限制預售屋換約轉售、解約申報登錄以及檢舉獎金制度。
其中，打中建商最大要害的即是「限制預售屋換約轉售」（五年內禁止轉售），此規定將可杜絕以往最為讓人詬病的炒紅單、糾團買房，變相哄抬房價。任何作法都有一體兩面，市場就擔心，法案上路前，雖然恐有一波預售屋拋售潮，但建商在打房政策、升息、成本上揚利空衝擊下，推案將轉趨保守，在供給減少下，房價恐不易大幅下跌。
房價是否下跌外界看法不一，但共識是房市交易量一定會出現下滑，永慶房產集團業務總經理葉凌棋即認為，經濟情勢、房市政策、市場超額供給以及總統大選等四大變數，將左右明年房市走勢，預估明年房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28～29.3萬棟之間，較今年減少8～11%。
國內房市已走了好幾年大多頭，面臨此時房市多空分水嶺，房市買氣趨緩已是不爭事實，根據住展雜誌統計，截至今年12月16日止，北台灣完銷建案（今年公開且完銷的建案）共計105個，較去年279個、大減逾4成。
以地區來看，新竹完銷建案47個最多，其次為桃園39個，宜蘭則以25個位居第三，北北基完銷案數偏低，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。
值得注意的是，住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案主要為兩種型態，一是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲團支持的聲勢，後續可持續吸引自住客上門。
以今年完銷個案來看，台北市南港區國泰建設的「國泰悠境」、文山區忠泰建設「忠泰湛」；桃園市宜誠機構-智耀建設的「宜誠禾雅one」；新竹市東區惠宇機構-惠理建設的「惠宇青和」，上述個案都是在建商品牌加持下殺出重圍、順利完銷。
另一種則是規畫低總價產品的建案，相對低入手門檻，能同時吸引到置產、投資和自住買盤。此部分相對低總價個案包括台北市「「日新好好」、「友座安森」；新北市「華鋐晴晨」、「昌田捷境」；桃園市「昇美學」、「青淞學」；新竹縣市「世乾．畊」、「北門峰閣」，在低總價的優勢下，也能順利完銷。
成采錡表示，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房的考驗，明年完銷建案數將繼續下滑；由於目前新案市場以個案表現為主，規劃低總價建案產品以及建商的品牌形象，可縮短消費者購屋猶豫期，將成為房市下行走勢下，加快建案銷售速度的有效策略。
2022完售建案－品牌建商
|行政區
|區域
|建案名稱
|投資興建
|總銷 (億元)
|台北市
|南港區
|國泰悠境
|國泰建設
|45
|台北市
|南港區
|達欣東匯
|達欣建設
|30
|台北市
|文山區
|忠泰湛
|忠泰建設
|40
|新北市
|泰 山
|碧瑤一品雋
|碧瑤開發
|10
|新北市
|三 重
|久年．水玥
|久年置地（股）公司
|6
|新北市
|鶯 歌
|森聯Life－森朗
|文森建設 森聯國際
|12
|桃園市
|平 鎮
|宜誠禾雅one
|智耀建設 宜誠機構
|0.35
|桃園市
|桃 園
|昭揚大和
|昕陽建設 昭揚建築
|15.8
|桃園市
|桃 園
|昭揚天韻
|立燿建設 昭揚建築
|8.5
|新竹縣市
|湖 口
|信勢天下
|嘉巢開發（在地）
|15
|新竹縣市
|東 區
|惠宇青和
|惠理建設 惠宇機構
|15
2022完售建案－相對低總價
|行政區
|區域
|建案名稱
|投資興建
|總銷 (億元)
|台北市
|大同區
|永筑埕曦
|永筑建設
|3
|台北市
|大安區
|友座安森
|源座建設 友座機構
|4.3
|台北市
|大同區
|日新好好
|瑞天開發 義華建設
|4
|新北市
|中 和
|華鋐晴晨
|華鋐企業
|3.5
|新北市
|中 和
|昌田捷境
|昌田建設
|3
|新北市
|林 口
|時尚One
|康宸建設
|1.3
|桃園市
|觀 音
|昇美學
|中昇建設
|1.3
|桃園市
|觀 音
|青淞學
|豐暘建設
|1.2
|桃園市
|龜 山
|峰裕曦月
|峰裕建設開發
|2.5
|新竹縣市
|東 區
|太睿福築
|太睿投資有限公司
|1
|新竹縣市
|北 區
|世乾．畊
|世乾開發
|1.5
|新竹縣市
|北 區
|北門峰閣
|峰日建設
|4.5
資料來源／住展雜誌、製表／方明