5重拳打炒房 2類建案逆勢完售原因曝光

平均地權條例修法三讀已箭在弦上，房地產業者嚴陣以待，市場對於此打炒房重拳對房市衝擊大小眾說紛紜，不管明年房市量價表現如何，以目前新建案銷售狀況來看，低總價及建商品牌力加持的新建案，將成為房市下行走勢下最有競爭力的產品。

被視為史上最重打炒房政策的「平均地權條例」修正草案，立法院內政委員會已在12月21日初審過關，最重要的「打炒房五重拳」包括嚴懲炒作、管制私法人購屋、限制預售屋換約轉售、解約申報登錄以及檢舉獎金制度。

其中，打中建商最大要害的即是「限制預售屋換約轉售」（五年內禁止轉售），此規定將可杜絕以往最為讓人詬病的炒紅單、糾團買房，變相哄抬房價。任何作法都有一體兩面，市場就擔心，法案上路前，雖然恐有一波預售屋拋售潮，但建商在打房政策、升息、成本上揚利空衝擊下，推案將轉趨保守，在供給減少下，房價恐不易大幅下跌。

房價是否下跌外界看法不一，但共識是房市交易量一定會出現下滑，永慶房產集團業務總經理葉凌棋即認為，經濟情勢、房市政策、市場超額供給以及總統大選等四大變數，將左右明年房市走勢，預估明年房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28～29.3萬棟之間，較今年減少8～11%。

國內房市已走了好幾年大多頭，面臨此時房市多空分水嶺，房市買氣趨緩已是不爭事實，根據住展雜誌統計，截至今年12月16日止，北台灣完銷建案（今年公開且完銷的建案）共計105個，較去年279個、大減逾4成。

以地區來看，新竹完銷建案47個最多，其次為桃園39個，宜蘭則以25個位居第三，北北基完銷案數偏低，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。

值得注意的是，住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案主要為兩種型態，一是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲團支持的聲勢，後續可持續吸引自住客上門。

以今年完銷個案來看，台北市南港區國泰建設的「國泰悠境」、文山區忠泰建設「忠泰湛」；桃園市宜誠機構-智耀建設的「宜誠禾雅one」；新竹市東區惠宇機構-惠理建設的「惠宇青和」，上述個案都是在建商品牌加持下殺出重圍、順利完銷。

另一種則是規畫低總價產品的建案，相對低入手門檻，能同時吸引到置產、投資和自住買盤。此部分相對低總價個案包括台北市「「日新好好」、「友座安森」；新北市「華鋐晴晨」、「昌田捷境」；桃園市「昇美學」、「青淞學」；新竹縣市「世乾．畊」、「北門峰閣」，在低總價的優勢下，也能順利完銷。

成采錡表示，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房的考驗，明年完銷建案數將繼續下滑；由於目前新案市場以個案表現為主，規劃低總價建案產品以及建商的品牌形象，可縮短消費者購屋猶豫期，將成為房市下行走勢下，加快建案銷售速度的有效策略。

2022完售建案－品牌建商

行政區 區域 建案名稱 投資興建 總銷 (億元) 台北市 南港區 國泰悠境 國泰建設 45 台北市 南港區 達欣東匯 達欣建設 30 台北市 文山區 忠泰湛 忠泰建設 40 新北市 泰 山 碧瑤一品雋 碧瑤開發 10 新北市 三 重 久年．水玥 久年置地（股）公司 6 新北市 鶯 歌 森聯Life－森朗 文森建設 森聯國際 12 桃園市 平 鎮 宜誠禾雅one 智耀建設 宜誠機構 0.35 桃園市 桃 園 昭揚大和 昕陽建設 昭揚建築 15.8 桃園市 桃 園 昭揚天韻 立燿建設 昭揚建築 8.5 新竹縣市 湖 口 信勢天下 嘉巢開發（在地） 15 新竹縣市 東 區 惠宇青和 惠理建設 惠宇機構 15

2022完售建案－相對低總價

行政區 區域 建案名稱 投資興建 總銷 (億元) 台北市 大同區 永筑埕曦 永筑建設 3 台北市 大安區 友座安森 源座建設 友座機構 4.3 台北市 大同區 日新好好 瑞天開發 義華建設 4 新北市 中 和 華鋐晴晨 華鋐企業 3.5 新北市 中 和 昌田捷境 昌田建設 3 新北市 林 口 時尚One 康宸建設 1.3 桃園市 觀 音 昇美學 中昇建設 1.3 桃園市 觀 音 青淞學 豐暘建設 1.2 桃園市 龜 山 峰裕曦月 峰裕建設開發 2.5 新竹縣市 東 區 太睿福築 太睿投資有限公司 1 新竹縣市 北 區 世乾．畊 世乾開發 1.5 新竹縣市 北 區 北門峰閣 峰日建設 4.5

資料來源／住展雜誌、製表／方明