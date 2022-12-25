5重拳打炒房 2類建案逆勢完售原因曝光

房市示意圖。圖／本報資料照片

平均地權條例修法三讀已箭在弦上，房地產業者嚴陣以待，市場對於此打炒房重拳對房市衝擊大小眾說紛紜，不管明年房市量價表現如何，以目前新建案銷售狀況來看，低總價及建商品牌力加持的新建案，將成為房市下行走勢下最有競爭力的產品。

被視為史上最重打炒房政策的「平均地權條例」修正草案，立法院內政委員會已在12月21日初審過關，最重要的「打炒房五重拳」包括嚴懲炒作、管制私法人購屋、限制預售屋換約轉售、解約申報登錄以及檢舉獎金制度。

其中，打中建商最大要害的即是「限制預售屋換約轉售」（五年內禁止轉售），此規定將可杜絕以往最為讓人詬病的炒紅單、糾團買房，變相哄抬房價。任何作法都有一體兩面，市場就擔心，法案上路前，雖然恐有一波預售屋拋售潮，但建商在打房政策、升息、成本上揚利空衝擊下，推案將轉趨保守，在供給減少下，房價恐不易大幅下跌。

房價是否下跌外界看法不一，但共識是房市交易量一定會出現下滑，永慶房產集團業務總經理葉凌棋即認為，經濟情勢、房市政策、市場超額供給以及總統大選等四大變數，將左右明年房市走勢，預估明年房市呈「價跌量縮」格局，全年交易量估28～29.3萬棟之間，較今年減少8～11%。

國內房市已走了好幾年大多頭，面臨此時房市多空分水嶺，房市買氣趨緩已是不爭事實，根據住展雜誌統計，截至今年12月16日止，北台灣完銷建案（今年公開且完銷的建案）共計105個，較去年279個、大減逾4成。

以地區來看，新竹完銷建案47個最多，其次為桃園39個，宜蘭則以25個位居第三，北北基完銷案數偏低，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。

值得注意的是，住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案主要為兩種型態，一是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲團支持的聲勢，後續可持續吸引自住客上門。

以今年完銷個案來看，台北市南港區國泰建設的「國泰悠境」、文山區忠泰建設「忠泰湛」；桃園市宜誠機構-智耀建設的「宜誠禾雅one」；新竹市東區惠宇機構-惠理建設的「惠宇青和」，上述個案都是在建商品牌加持下殺出重圍、順利完銷。

另一種則是規畫低總價產品的建案，相對低入手門檻，能同時吸引到置產、投資和自住買盤。此部分相對低總價個案包括台北市「「日新好好」、「友座安森」；新北市「華鋐晴晨」、「昌田捷境」；桃園市「昇美學」、「青淞學」；新竹縣市「世乾．畊」、「北門峰閣」，在低總價的優勢下，也能順利完銷。

成采錡表示，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房的考驗，明年完銷建案數將繼續下滑；由於目前新案市場以個案表現為主，規劃低總價建案產品以及建商的品牌形象，可縮短消費者購屋猶豫期，將成為房市下行走勢下，加快建案銷售速度的有效策略。

2022完售建案－品牌建商

行政區區域建案名稱投資興建總銷 (億元)
台北市南港區國泰悠境國泰建設45
台北市南港區達欣東匯達欣建設30
台北市文山區忠泰湛忠泰建設40
新北市泰 山碧瑤一品雋碧瑤開發10
新北市三 重久年．水玥久年置地（股）公司6
新北市鶯 歌森聯Life－森朗文森建設 森聯國際12
桃園市平 鎮宜誠禾雅one智耀建設 宜誠機構0.35
桃園市桃 園昭揚大和昕陽建設 昭揚建築15.8
桃園市桃 園昭揚天韻立燿建設 昭揚建築8.5
新竹縣市湖 口信勢天下嘉巢開發（在地）15
新竹縣市東 區惠宇青和惠理建設 惠宇機構15

2022完售建案－相對低總價

行政區區域建案名稱投資興建總銷 (億元)
台北市大同區永筑埕曦永筑建設3
台北市大安區友座安森源座建設 友座機構4.3
台北市大同區日新好好瑞天開發 義華建設4
新北市中 和華鋐晴晨華鋐企業3.5
新北市中 和昌田捷境昌田建設3
新北市林 口時尚One康宸建設1.3
桃園市觀 音昇美學中昇建設1.3
桃園市觀 音青淞學豐暘建設1.2
桃園市龜 山峰裕曦月峰裕建設開發2.5
新竹縣市東 區太睿福築太睿投資有限公司1
新竹縣市北 區世乾．畊世乾開發1.5
新竹縣市北 區北門峰閣峰日建設4.5

資料來源／住展雜誌、製表／方明

工商時報 方明

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