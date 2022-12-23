隱憂一波波 2023年房市預測字出爐

不動產仲介公會全聯會23日舉辦年終記者會，理事長張世芳提出三大建言，一、老屋換屋補貼；二、維持高成數、高期數、高寬限期、低利率「三高一低」協助青年購屋換屋；三、解除或修改豪宅稅總價上限。

張世芳表示，政府「豪宅限貸令」措施從2012年上路至今，歷經10年從未調整，但國內外政經環境、不動產市場和房價已大不同，台北市房價從每坪50多萬元上漲至每坪65～70萬元，然而台北市豪宅限貸門檻仍維持在7,000萬元，直接影響換屋客層。

目前台北市總價7,000萬以上、新北市6,000萬以上、其他區域4,000萬以上的高總價產品，房貸成數由原先55％限縮至40％，且無寬限期，然而近年全台房價上漲，一旦超過總價上限，貸款成數便由7成驟降至4成，影響換屋族的理財規劃及換屋意願。他建議，豪宅總價門檻應比照物價和房價上漲的幅度， 以等比例原則滾動調整，以保障換屋自住客的權益。

此外，購屋族壓力沉重，政府應推出加強版「青年安心成家購屋優惠貸款」，朝向高成數、高期數、高寬限期、低利率等「三高一低」方向進行，由政府補貼金融機構提供9成低利貸款，拉長貸款期限至40年、寬限期至5年，並補助購屋貸款利率低於1％，以幫助年輕人輕鬆購屋。

不動產仲介公會全聯會並選出2023年房市預測代表字為「守」，張世芳表示，今年房市詭譎多變，上半年景氣一片看好，下半年卻直轉急下，陷入冷沉盤整期，市場及業者都對突如其來的變化措手不及。明年疫情趨緩、工商穩定成長有助社會經濟復甦，但高房價及高物價、可能升高的利率與打房政策，仍是不可忽視的隱憂，因此定以「守」作為代表字。

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