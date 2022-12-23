預售屋恐爆逃命潮 專家揭自住客買屋心法

《平均地權條例》修正草案初審通過，專家點出重劃區、房價飆漲區將是壓力最大區域，未來恐爆換約潮。房市專家Sway則給自住客、投資客各5點良心建議，自住客買預售屋至少砍價10%，不降不買；另外也可以先讓子彈飛一會兒，等新的預售屋上市再出價。至於投資客則可以跟建商談降低違約金，建商不想惹麻煩，通常會有退屋空間。

《平均地權條例》修正草案被解讀對房市出5殺手鐧，分別是：限制換約轉售、重罰炒作行為、建立檢舉獎金制度、管制私法人購屋、解除申報登錄。草案並明定，若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處5000萬元罰緩，限期未改善者，「可連續處罰」。

草案通過後，過去1、2年預售愈熱的區域受影響愈重，市場也可能出現一波讓利換約潮。信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，重劃區、房價飆漲區是壓力最大的區域。對於房市來說，「長痛不如短痛」，未來預售投資的特性將會消失，轉變為自用為主的市場。

桃園、新竹、台中、台南及高雄房價壓力大增

信義房屋統計預售實價件數，房地合一2.0上路以來，去年9月後的交易出現單月萬件熱潮，最熱的區域包括新竹地區、台中市與高雄市，其次是桃園、台南，一旦預售禁止換約確定後，政策上路前難免會出現一波換約潮。

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，房市多頭已盡，在經濟前景不明、房市政策、超額供給與總統大選四大變數下，預估明年全台交易量將跌破30萬棟。

其中超額供給龐大賣壓，將形成房市反轉下修一大壓力，葉凌棋指出，建照、開工、使照3項指標同步增加，今年住宅建照核發估達17.5萬戶，創28年來新高，已售出的預售屋未來3年將有15萬戶完工，包括淡水、中壢、梧棲、龜山等地有超過5,000戶，不少投資客會在新法上路前釋出尋求出場，都將形成龐大賣壓。

房產專家給自住客、投資客5大建議

因應《平均地權條例》上路前，房市可能有的波動，Sway在臉書分享給自住客及投資客的5建議：

自住客：

1. 喜歡的預售屋，等等看有沒有人丟出來，目前量有點恐怖，比如台中，唉就是不聽老人言。

2. 預售轉售頂多就是賠15%違約金，不然就斷頭，所以你至少可以砍他10%，如果你可以砍到14.9%都算你厲害喔。不降？不降不買啊！

3. 新的預售比較會針對自住客的需要，不然你想想看，像興富發或寶佳這兩年蓋的，一層十戶單面採光小二小三房，根本就很難住，只有投資客會傻傻買，然後被套牢。

4. 已開案的預售賣不動，為了公司獲利，餘屋就會降價，然後才輪到新的預售降價。所以該讓子彈飛一會兒。

5. 隨時留意有沒有人炒房，檢舉獎金其實挺不錯，高過於房價增值的獲利。

投資客：

1. 先出清手上的貨吧！你等到交屋後，房屋一年內就常會漏水上新聞，房價會更不值錢。而且現在利息一直在漲，想養房，得遇到好建商，不給你燒掉或漏水、死人。

2. 不要跟人合夥，否則哪天吵架或賠錢時，他會檢舉你，獎金比賠的錢還高，誰先檢舉就誰先賺。

3. 跟建商談談看降低違約金，我知道有人成功的零元全部退屋，因為建商有超額獲利，反正他以後是會降價，預售給你退，總好過你交屋時不給他好好交屋。

4. 等美國升息完你再進場，但到時美股台股都會很香，勝過台灣房地產。

5. 把房子讓給自住客買吧！