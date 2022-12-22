房市資金Party散場！完銷案大幅縮水四成

政府連番出手整肅投機炒房市，房市資金Party宣告散場！預售屋市場銷售率急速萎縮。據專業市調機構今（22）日最新調查指出，今年完銷案已比去年大幅縮水四成，剩下150個。至於昨天初審通過的「平均地權條例修正案」，專家認為儘管外界認為是「雪中送乾冰」，但由於市場已打預防針一年了，因此預估此因素不至於讓市場價量劇烈動盪。

住展雜誌今天統計顯示，房市買氣趨緩，北台灣完銷建案數大幅下滑，今年截至12月16日止，北台灣完銷建案共150個，較2021年的279個，萎縮達四成多。

就北台灣各縣市來觀察，新竹完銷建案47個為最多，其次是桃園市39個，宜蘭地區則以25個位居第三，相較之下，北北基生活圈完銷案數量偏少，台北市19個、新北市18個、基隆市2個。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年北台灣銷售表現相對穩定的個案，可分為兩種類型，一是規劃低總價產品的建案，相對低入手門檻能同時吸引到置產、投資和自住買盤，二是品牌建商的推案，剛開案時有粉絲客支持聲勢，後續則持續吸引自住客上門。

成采錡分析，由於目前市場以個案表現為主，合理規劃建案總價帶及經營品牌形象，為縮短消費者猶豫期、加快建案銷售速度的有效策略。

調查指出，以竹科人為主力買盤的新竹地區，市場需求仍穩定，今年完銷建案數為北台灣最多，不少業者看好當地房市發展，陸續推案。其中，新竹市，東區、北區、香山區各有6個建案完銷。新竹縣竹北市、湖口，各有9個建案順利完銷。

歷年推案量龐大的桃園市，儘管各主要重劃區因同質性產品選擇多，市場競爭激烈，今年仍有39個建案成功突圍，在進場一年內完銷。

雙北市方面，則以個案表現為主，各區完銷建案數量差異不大。

其中台北市，今年有19個建案完銷，從小坪數套房到中大坪數換屋產品都有，並有不少是品牌建商指標案。

至於新北市，由於線上建案規模動輒百戶，目前僅18個建案完銷。

另值得一提的是，近期市場出現僅19坪的3房產品，挑戰買方接受度。

宜蘭縣則仍是小規模建案的天下，今年25個完銷建案中，透天住宅占六成，其餘四成為公寓、華廈等集合住宅。

成采錡指出，由於新建案市場正面對國內外經濟成長趨緩、央行升息、政府打炒房等考驗，明年完銷建案數將繼續下滑。

至於昨天《平均地權條例》部分條文修正草案經立法院初審通過，成采錡指出，雖看似給房地產市場「雪中送乾冰」，但該案已經歷整整一年時間討論，看準風向的業者早著手布局，預估此因素不至於讓市場價量劇烈動盪；然而新法上路初期，勢必引發新市場亂象，如檢舉獎金制度若無設置完整配套措施，恐使檢舉行為浮濫，讓公務員疲於奔命，卻僅能抓到少數炒房案件，無法精準打擊不動產炒作。

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