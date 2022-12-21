明年房價看跌 花敬群：房市可望軟著陸

內政部代理部長花敬群21日表示，平均地權條例修法是抑制市場炒作，不是打壓房價。若能能順利在立法院會三讀通過，市場既有亂象會大幅消失，希望業者自律，才是產業健全最核心價值。他並說，現在預售屋、中古屋交易量都下跌，明年房價可能反轉下跌，加上央行升息共同作用力下，未來房市有機會軟著陸。

立法院內政委員會21日初審通過平均地權條例，花敬群會後受訪時表示，包括檢舉獎金比例、禁止換約的除外條件具體化等，都會訂定子法，並與各界討論。若能3個月內完成子法，並經內政部審議通過後，將報請行政院決定施行日期，且「愈快愈好」。至於明年第二季能否上路？他表示會盡力協助地方政府完成準備與溝通工作。

綠委羅美玲質詢時關注，在實價登錄2.0、房地合一稅2.0等一連串打房政策推行後，台灣的高房價是否有下降？花敬群答詢時說，去年12月內政部務會報通過平均地權條例修法草案後，不管預售屋、中古屋交易量都開始緩降，目前預售屋跟高點比大概減少1/2，中古屋減少1/3左右。

價格部分，花敬群指出，今年第三季房價上漲幅度已低於第一、二季，預計第四季上漲幅度應該有機會再壓低一點；但要房價真的反轉下跌，可能要明年才會陸續看到。

藍委曾銘宗也詢問，這次修法對房市價量影響如何？花敬群回應，量已調整一年，再調整空間有限；價的部分因投資客預期心理和利率等原因，預期會下降，加上央行升息，未來房價有機會軟著陸，不是硬著陸。

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