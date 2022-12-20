房貸利率最快這天調升 首購地板價直逼2％

央行12月再升息，牽動放款利率調高、房貸族荷包有感，各家公股銀行調整依據不同，調幅多為0.125個百分點，兆豐銀行最快明天起施行。公股行庫針對優質首購族地板價來到1.935%、逼近2%大關，持有2戶房貸者利率站上2.2%。

中央銀行15日舉行第4季理監事會，決議升息半碼（0.125個百分點），利率「連4升」、今年共升息2.5碼，牽動市場最低房貸利率水位直逼2%大關，短時間難見到啟動升息前的地板價1.31%。

一名行庫主管表示，反映央行這次升息半碼，市場的房貸利率地板價從1.685%升至1.935%，條件涉及首購、房地產區位和信用紀錄等，第2戶原則上不低於2.225%；有公股銀行針對第3、4戶甚至超過2.5%水準，這一高於市場行情的定價策略，就是要讓投資客卻步。

據一名行庫高層觀察，央行今年以來4度升息，影響較大的是投資客，自住剛性需求仍在；目前看來，初級市場狀況還好，但次級市場成交量有萎縮，賣方不願意降價、買方因購屋成本增加而縮手，這一現象已經逐漸反映，料將延續至明年第1季。

以目前非政策性貸款的首購房貸最低樓地板利率1.935%試算，比起今年升息前的1.31%水準，每新台幣100萬元房貸、30年期，採本息平均攤還法，每個月平均本息將增加約300元，一年增加約3600元。

也就是說，若民眾貸款金額為1000萬元，一年增加利息支出超過3萬6000元。

央行15日宣布調升利率後，公股銀行相繼公告調整後的存款牌告利率，並於19日起實施，台灣銀行、第一銀行、合庫銀行、土地銀行等，具指標意義的1年期定期儲蓄存款機動與固定利率，調高0.125個百分點，足額反映央行本次升息幅度。

以指數型房貸來說，利率計算為「指標利率＋加碼利率」，升息將牽動房貸的指標利率調高。

盤點公股行庫房貸利率反映央行本次升息日期，兆豐銀行最快明天起調整消金放款指標利率，依據為台銀、土銀、合庫銀、華南銀行、一銀及彰化銀行等6間行庫1年期定儲存款「機動利率」的平均數，調幅料為0.125個百分點。

以一銀而言，指標利率是依照台銀、土銀、合庫銀、一銀、華銀、彰銀、台灣企銀等7間行庫，1年期定儲存款「固定利率」的平均數來決定，季調、月調均落在明年1月16日。

檢視其他行庫房貸利率調整時間，華銀月調日期為每月的7日，土銀月調為10日，合庫銀月指標利率公告生效日為每月的15日，彰銀月調生效時間為每月的15日，遇假日順延；台銀房貸利率月調反映央行本次升息，則落在明年1月21日；確切利率調幅須待各家行庫於季調、月調時，公布的數字而定。

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