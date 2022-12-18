打炒房條例21日送審 楊玉全曝3大爭議點

中華民國不動產公會全聯會理事長楊玉全表達強烈反對此次平均地權條例修法，建請政府取消打房措施。圖／本報資料照片

遭擱置多時的平均地權條例修正案（打炒房條例），傳出本周21日將排審，房地產業界如臨大敵、中小建商挫咧等。中華民國不動產公會全聯會理事長楊玉全表達強烈反對此次修法，並建請政府取消打房措施。

楊玉全指出，最近建商最擔心銀行抽銀根，尤其年底將屆，各地都傳出有中小型建商已借不到錢、或銀行融資愈來愈嚴格，在各項打房政策下，若平均地權條例再修法，恐將讓許多中小型建商「內傷慘重」，形成壓垮建商最後一根稻草！政府等於是在幫大財團「清理戰場」，讓大者恆大，呼籲政府，應全面取消打房措施、救經濟。

修法五大重點

此次修法有五大重點，包括：限制預售屋換約轉售；重罰炒作行為；建立檢舉獎金制度；管制私法人購屋；解約申報登錄。據傳朝野已有九個版本，消費者最在意的是能夠平抑房價，杜絕炒房亂象，但房地產業擔心的是，爭議修正條文不少，尤其限制預售屋換約轉售、建立檢舉獎金制度、管制私法人購三大爭議，不但會傷及無辜、還將導致更多亂象。

楊玉全表示，此次修法擬針對法人購買房屋「原則禁止，例外許可」，即使取得，又限制五年轉讓，這是欠缺合理性與可行性的修法。

楊玉全表示，縱觀全世界民主國家，沒有禁止私法人購買住宅用房屋，若要防止炒作，房地合一2.0已針對法人買賣五年內獲利課以45％～35％的實價重稅，連一定條件下的股權交易也納入房地合一稅；至於繳納房地合一稅後的盈餘分配，還要再繳28％所得稅，實質稅率已高達60.4％。所以，如果稅負不夠重，政府大可進行檢討，但不應該全面禁止，造成殺雞取卵。

楊玉全指出，若修法限制私法人買房，須由內政部用合議制逐案去審，不論內政部人力是否充足，至少會耗費大量排審、審議、追蹤、處理行政救濟的行政成本；民間交易要等待內政部排審、審查結果出來才能決定可否過戶，無異構成行政障礙，造成買賣契約根本就不能進行，形同法人購屋全面禁止。

三大爭議點

楊玉全認為，限制法人轉讓，即限制人民自主移轉財產，明顯違憲；台灣可貴的是自由經濟，過度的干預，勢將扭曲房屋自由市場，也影響自由經濟下，財產交易自由與工商健全發展。

此外，針對限制預售屋換約轉售，楊玉全指出，預售屋都有數年的興建、交屋期，這段期間消費者換約有各種原因，例如出現經濟變故、健康因素、離職、遷徙、因選擇性信用管制出現融資缺口等，不能一刀切式的認定，更不能認同「換約=炒房」。

第三個爭議點，是針對炒作重罰，設置檢舉吹哨人。楊玉全表示，草案對「炒房」定義並無明確標準、缺乏預見性，人民將動輒受罰；加上祭出重罰，不負責任的檢舉制度，更是侵害人權、造成浮濫檢舉，徒惹不動產交易更多糾紛。

工商時報 蔡惠芳

證券產業新聞中心-傳產組