打炒房條例21日送審 楊玉全曝3大爭議點

遭擱置多時的平均地權條例修正案（打炒房條例），傳出本周21日將排審，房地產業界如臨大敵、中小建商挫咧等。中華民國不動產公會全聯會理事長楊玉全表達強烈反對此次修法，並建請政府取消打房措施。

楊玉全指出，最近建商最擔心銀行抽銀根，尤其年底將屆，各地都傳出有中小型建商已借不到錢、或銀行融資愈來愈嚴格，在各項打房政策下，若平均地權條例再修法，恐將讓許多中小型建商「內傷慘重」，形成壓垮建商最後一根稻草！政府等於是在幫大財團「清理戰場」，讓大者恆大，呼籲政府，應全面取消打房措施、救經濟。

修法五大重點

此次修法有五大重點，包括：限制預售屋換約轉售；重罰炒作行為；建立檢舉獎金制度；管制私法人購屋；解約申報登錄。據傳朝野已有九個版本，消費者最在意的是能夠平抑房價，杜絕炒房亂象，但房地產業擔心的是，爭議修正條文不少，尤其限制預售屋換約轉售、建立檢舉獎金制度、管制私法人購三大爭議，不但會傷及無辜、還將導致更多亂象。

楊玉全表示，此次修法擬針對法人購買房屋「原則禁止，例外許可」，即使取得，又限制五年轉讓，這是欠缺合理性與可行性的修法。

楊玉全表示，縱觀全世界民主國家，沒有禁止私法人購買住宅用房屋，若要防止炒作，房地合一2.0已針對法人買賣五年內獲利課以45％～35％的實價重稅，連一定條件下的股權交易也納入房地合一稅；至於繳納房地合一稅後的盈餘分配，還要再繳28％所得稅，實質稅率已高達60.4％。所以，如果稅負不夠重，政府大可進行檢討，但不應該全面禁止，造成殺雞取卵。

楊玉全指出，若修法限制私法人買房，須由內政部用合議制逐案去審，不論內政部人力是否充足，至少會耗費大量排審、審議、追蹤、處理行政救濟的行政成本；民間交易要等待內政部排審、審查結果出來才能決定可否過戶，無異構成行政障礙，造成買賣契約根本就不能進行，形同法人購屋全面禁止。

三大爭議點

楊玉全認為，限制法人轉讓，即限制人民自主移轉財產，明顯違憲；台灣可貴的是自由經濟，過度的干預，勢將扭曲房屋自由市場，也影響自由經濟下，財產交易自由與工商健全發展。

此外，針對限制預售屋換約轉售，楊玉全指出，預售屋都有數年的興建、交屋期，這段期間消費者換約有各種原因，例如出現經濟變故、健康因素、離職、遷徙、因選擇性信用管制出現融資缺口等，不能一刀切式的認定，更不能認同「換約=炒房」。

第三個爭議點，是針對炒作重罰，設置檢舉吹哨人。楊玉全表示，草案對「炒房」定義並無明確標準、缺乏預見性，人民將動輒受罰；加上祭出重罰，不負責任的檢舉制度，更是侵害人權、造成浮濫檢舉，徒惹不動產交易更多糾紛。