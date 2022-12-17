破土建融緊箍咒 建商合建 雙北廠辦大開發

企業總部升級需求夯！華固、遠雄、國揚、興富發、長虹、皇鼎、海城等七大建商同步加碼雙北市，開發12筆廠辦大案。與往年不同的是，在銀行緊縮土建融政策的緊箍咒下，最近建商開發廠辦大樓已紛紛改弦易轍，以往的自地自建模式變少，反而與地主合建或幾家公司一起合資的模式，愈來愈多。

據第一太平戴維斯的調查，近年大型建商相中產業辦公總部空間的升級需求，紛紛卡位雙北，開發科技廠辦大樓，包括華固等七大建商都同步加碼。其中國揚最積極，一只氣卡位五筆，包括：內湖新湖二路「國揚洲際企業總部」、三重光復路「國揚數位大樓」、土城案、汐止汐萬路案、中和中原段案。

皇鼎去年逢高處分不少資產後，滿手現金，也伺機轉戰新北市，卡位五股台通光電合建案、土城工業區案。華固則簽下北投正大纖維都更案，未來可分回總銷就上看206億元，可望是北投規模最大的廠辦案。

興富發也罕見卡位工業地的廠辦開發案，簽下汐止新隆儲運公司的1.4萬坪合建案，屆時可望是大規模開發案。廠辦鼻祖遠雄首度揮軍泰山，簽下龍達塑膠的廠辦合建案。

第一太平載維斯董事長黃瑞楠表示，不少建商看好工業不動產市場，近年紛紛透過合建方式，以擴大在雙北市廠辦市場的布局。從三重、五股、泰山、土城、汐止、內湖、南港、中和，都有大型廠辦開發案。

黃瑞楠表示，與往年最大的差異，是近年建商和地主合建廠辦的案例增加了，因為央行緊縮不動產信用管制，緊縮土融和建融，相對影響建商買斷土地的資金來源；最近接近年底，更有不少銀行紛紛詢問貸款建商，可否部分還款，另外部分已借款案件，則詢問是否有依照以原定開發計畫進行。因此為分散風險，不少建商紛紛轉向合建方式，取得廠辦開發案的土地原料。

另外，黃瑞楠表示，隨著大台北捷運路網成形，與政策推動的產業轉型，廠辦買氣也從台北市中心擴大到新北市，例如中和、土城、新莊與三重的廠辦買氣，最近也直接被推升。結合在地廠房群聚效應，未來將掀起豐沛的產業辦公室升級需求。