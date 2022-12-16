明年房市最大灰犀牛 李同榮點名「它」

台灣央行昨(15)日宣布升息半碼，今年已經連續4次升息，累計共升息兩碼半(0.625%)，重貼現率來到1.75％，創2015年12月以來的七年新高，對2023年房市影響如何？房市趨勢專家李同榮說，升息措施符合預期，對房市直接影響有限，但會間接對購屋者心理帶來暫時的觀望的影響，在總統大選前，兩岸衝突性機會增高，將是明年房市最大的一隻灰犀牛！

李同榮指出，現在升息循環邁向中期，並如預期影響到經濟增長，雖然目前對房市直接影響仍有限，但會間接影響購屋信心，明年將邁入升息後期，就看幅度如何，目前已調整幅度共計兩碼半，若整段升息循環幅度在四碼以內，對房市直接影響有限。

不過未來房市是否如央行總裁楊金龍所言軟著陸，他說，就取決經濟增長基本面的表現與房市技術循環的走勢，明年下半年升息可能已至尾聲，但其他影響房市的變數仍多，尤其是總統大選前，兩岸衝突性機會增高，將會是2023年房市最大的一隻灰犀牛，因此，2023年Q4將會是房市是否反轉的關鍵時刻。

升息後期2023的房市，李同榮提出影響房市的要素，包括1.全球經濟表現不佳、2.國內經濟表現不佳、3.技術面臨末升段，今年受升息、通膨、疫情、兩岸緊張、股市重挫、打房等重大利空阻斷房市主升段，技術循環進入末升段的風險期。

兩岸關係將成為2023房市最大灰犀牛，尤其總統大選前後，對岸一定會有更進一步的文攻武嚇動作，他強調，對明年下半年房市會是最大的挑戰。另外，總統大選前，房市降溫，政策實在沒有打房的理由，若真要找理由，就是趁勢落井下石，收割房市下修的功績。

至於影響2023年房市的因素還有，成屋市場價盤量縮、預售市場推案量不減，會產生多殺多、土地價格趨緩、商辦市場兩樣情，A辦走穩，李同榮再度強調，明年上半年房市表現尚平穩溫和，下半年變數增多，2023Q4總統大選前，將會是決定全台房市是否反轉的最關鍵時刻。

（時報資訊 郭鴻慧）

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