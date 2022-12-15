專家:平均地權條例若過關 商用不動產添翼

政府各部會連番出手打炒房迄今兩年以來，後座力逐漸發威！據今（15）日最新統計顯示，2022年不論商用不動產、或土地，全台成交金額都雙雙萎縮，同步創下近4年新低水位；其中建商獵地，更是大縮手！打房打到買地手筆「骨折」，年減5成至1,059億元。展望2023年，專家預期，若平均地權條例修正案過關，高資產族群游資可能被引導入商用不動產，反而會為市場帶來新動能。

第一太平戴維斯資深協理丁玟甄今天表示，受到政府持續祭出壓抑投機炒作的新政策所衝擊，住宅市場買氣下滑，房貸利率上升，加上銀行持續緊縮土建融放貸，因此今年全年土地交易金額規模明顯下滑，至1,767億元，比去年萎縮達39％，刷新4年新低點紀錄。

丁玟甄表示，其中來自建商購地的金額，約1,059億元，動能明顯萎縮，比起去年同期的2,112億元，年減率達5成。

丁玟甄分析，建商獵地明顯縮手，主要原因除公部門減少釋出建地以外，土建融明顯緊縮，目前建融利率已來到3.8％，銀行對於客戶已非常挑，此外2019年到2021年之間，建商購地金額累計超過6,000億元，土地庫存非常豐沛，這也使得建商購地，更為謹慎評估。

丁玟甄分析，現在多家建商採多樣化策略以分散風險，包括提升工業廠辦推案比重、參與公辦都更或聯開案、以及品牌建商合作推案，以降低未來住宅市場波動所產生的風險。

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