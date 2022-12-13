房市降溫中修法打房?李同榮批:敗選祭品

「平均地權條例」排定修正草案，於下周12月21日初審。房市趨勢專家李同榮直批，執政黨敗選找不出真正問題，在密密層層的指示中，也找不到著力點，卻在已降溫的房市中提出打房重策，這種慢半拍的作為，說穿了，平均地權修法只是拿來當敗選祭品。

蔡英文特別在會議中強調「減輕人民租屋負擔」、「以多元政策平抑房價」。

李同榮表示，執政當局卻拿雞毛當令箭，拿抑制房價當敗選盾牌，在房市降溫時卻反其道提出修法打房重策，實在令人費解。

李同榮表示，執政單位根本不知如何減輕人民租屋負擔，就連租賃市場全面實價登錄都「可為而不為」，更放縱租賃黑市橫行，間接助長包租公逃漏稅並壟斷中小坪數市場，抬高弱勢與年輕人最迫切需要的中小坪數房租與房價。

此外，多元政策的重心在治本不在治標，加速交通建設擴大都會，疏解都會擁擠人口、廣建社會住宅等，都是多元政策平抑房價的治本政策。然而政府捨治本重治標，頻頻提出無效打房政策，最離譜的是房市都已明顯降溫，短線投資客都已無利可炒作，卻在敗戰的此時，祭出打房重策，所為何來？

李同榮直批，房市降溫推出平均地權修法，不但因噎廢食、時機不對、成效會不彰，且可能造成扭曲市場的嚴重後果。今年房市面對多項利空挑戰，阻斷了主升段漲勢，房市交易降溫不少，炒作自然收斂，現在的投資客是在獲利了結，怎會再逆勢炒作？所以，政府在炒作盛行時有法不管，炒作尾聲時端出重刑，對市場只有負面影響，沒有具體正面的效果，簡單的說，只是作秀一場。

市場供需有其自然機制與法則，今年就是投資客獲利了結最好時機，投資客具成本較低的優勢，可以在多殺多的市場上從容出貨，苦的是新推案的建商，銷售率慘不忍睹。

一旦房市降溫此刻採行禁止轉售修法，間接把多餘的供給回收，建商就可放心推案，把原來已經降溫保守的售價再度提高，市場的溫度會因假性需求被閉鎖而再度增溫，這就是市場機制被扭曲的後果。

李同榮表示，平均地權修法在房市降溫中原本可備而不用，並可持續產生喝止效應，進可攻退可守，但政府卻拿來當敗選戰犯祭品，不但是慢半拍打假球行為，在此時打房更是倒退嚕的愚蠢政策，尤其是禁止換約轉售，更會造成市場機制的混亂並傷及無辜，政府不可不慎。