薪資跟不上房價漲幅!雙北15坪1房隔成2房

低總價當道！北北桃竹1房不增反減。住展雜誌今（8）日公布最新統計指出，今年截至11月底，北北桃竹等城市，預售屋和新成屋建案的房型比例，仍以2、3房占大宗。

其中，桃園2、3房占比達90.8％最高，新北89.6％居次，台北和新竹地區占比約78％左右。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，2、3房仍是市場主流，但因薪資跟不上房價漲幅，民眾可負擔房屋總價範圍受限，業者持續縮小房型坪數，並以低總價、高坪效等訴求吸引首購買盤，如過往會規劃為1房的15坪至20坪空間，如今在雙北常被隔成2房，進一步擠壓1房占比。

成采錡分析，至於鎖定換屋族的4房單位，因總價過高將成為央行豪宅限貸令管制對象，業者多會控制坪數範圍，使4房主流坪數不易放大。

住展雜誌最新調查指出，北北桃三縣市與去年全年相比，1房占比同步下滑。

其中，台北市減2.4個百分點至8.8％，新北市減少1.6個百分點至4.5％，桃園減少2.6個百分點至2％。至於新竹，則因過往1房供給稀少、基期低，在竹北高鐵特區指標案進場後，1房占比微增1個百分點。

成采錡表示，央行豪宅限貸令規定，新竹地區產品總價超過4千萬，貸款成數僅4成，買方需自備6成購屋款；當自備款過高，建案客層受限，銷售速度也會放緩。此情況顯示，央行「史上最嚴」房市管制措施實施近一年來，確實對新建案市場產生影響。