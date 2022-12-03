保力達14.5億買信義區A辦 每坪破210萬

商辦市場夯，再現驚人天價。保力達2日以總價14.5188億元，「掃」走台北市信義計畫區的統一國際大樓15樓、面積約829坪辦公室，經拆算後每坪成交價高達210.5萬元，改寫A辦單價新高；更驚人的是，該大樓2020年最新成交行情每坪已達179萬元，短短兩年，每坪單價竟飆漲近18％，身價甚至還超越豪宅，為近30年首見。

台北市辦公室的成交行情，首度飆破每坪200萬元大關。中信金2日在公開資訊觀測站中公告，旗下的中國信託資產管理公司公開標售統一國際大樓9號及11號的15樓辦公室，在普華國際不動產公司操刀代理公開標售下，結果保力達公司以總價14.51億餘元標下。

另外中國信託資產管理公司公開標售信義區三連大樓的2樓辦公室，面積約602坪，結果被坤慶國際開發公司、及財團法人吳尊賢文教公益基金會，以總價6.60億餘元標下。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄分析，保力達得標統一國際大樓價格經拆算後，每坪突破200萬元大關、高達210.5萬元，刷新A辦成交價紀錄。而統一國際大樓是近年台北市唯一釋出單一樓層的頂級商辦大樓，2020年營展開發實業公司以12.4億元買下16樓，當時每坪拆算達179萬元，已創天價，不意短短兩年後，保力達出手以14.51億餘元買下，漲幅近18％。

普華國際不動產公司總經理田揚名則低調表示，據悉，此次出手得標兩棟大樓辦公室的買家，都是以自用需求為主。

據商仲專家指出，此次統一國際大樓標售底價就高達每坪195萬元，為史上最高底價辦公室標售案，不過由於位於精華地段，產品相當稀缺，且帶有租約，甚至還配備有「VVIP電梯」可供企業總部直達辦公室，一層樓只有一張卡片，門禁管制和隱密性高人一等，成為炙手可熱標的。

普華國際統計指出，商辦、廠辦已為是抗通膨首選，截至今年10月底，商用不動產交易量已突破千億元，逼近1,054億元，其中商辦及廠辦占比最高，分別達32％、35％。對於買家而言，為因應升息壓力，購置商辦或廠辦可說是很好的避險保值工具之一。