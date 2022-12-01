房市入寒冬？預售新屋11月每周只賣出1戶

房市多頭掰？1日最新出爐的2022年11月住展風向球，預售新屋市場來客量、成交量，雙雙冷到今年以來最低點，每周平均只賣出1戶，燈號已降至「衰退注意」的黃藍燈、終結「連15綠」，分數更創下最近一年三個月以來的最低點，反轉訊號明顯；市場專家認為，選後可望迎來一波推案潮，如何留住消費者的心、縮短買賣雙方的價格認知差距，將是下一個考驗。

選舉前房市低調、沉潛，住展風向球11月分數呈現下降趨勢，降至41.5分，對應燈號失守「連15綠」的相對安全防線，轉為代表「衰退注意」的黃藍燈，創下2021年8月以來新低。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，風向球六大構成項目呈現「一升、三降、二平」，其中預售屋推案量分數上揚，待售建案個數、來客組數、成交組數分數下挫，新成屋戶數、議價率分數持平。

成采錡表示，北台灣11月預售屋推案量，已比10月增加300多億元，不過人氣、買氣還是低迷，降至今年最低點。

最重要的來客數、成交數方面，也雙雙進入寒冬。其中來客數，11月平均每周約17.3組，較10月減少4.6組，跌幅超過21％。

至於成交數，11月每周平均剩下約1組，較10月減少約0.6組，跌幅37.5％。

成采錡說，11月北台灣房市，呈現來人量越近選舉、表現越差，只有部分個案，成功以預約客一舉提高來人組數；至於成交量，則因買賣方價格認知拉大，而持續低迷，尤其台北市的預售新案，成交最為艱難，「甚至，一周平均成交1組，就算是高標！」

專家分析，由於景氣趨緩，房市線上待售的預售案和新成屋，已比上月微增至1,061個；不過議價空間，卻繼續縮小，平均議價率約10.15％，主因為多數賣方信心未潰散，還是堅守價格，讓利空間小，因此目前順利成交案件，多屬雙方認知價格較接近的個案。

成采錡認為，選後房市將迎來一波推案潮，不少業者期待新案進場，大舉拉抬市場熱度，若買賣雙方態度不變，預期建案銷售速度難以加快，12月待售建案數走升的機率，將持續攀升。

就住展雜誌企研室已掌握追蹤的新案來看，多數指標案預設開價，還是屬於區段高標，意味業者將面臨更大的市場競爭壓力，未來必須花更多時間，縮短雙方認知價格差距。