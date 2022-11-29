找到高房價元凶！全台炒房獲利逾200億

2022第2季的房地合一稅資料正式出爐，永慶房產集團統計房地合一2.0上路一年的資料，在總共11多萬筆的房市交易資料中，遭到課徵45%重稅的短期交易件數直逼3萬筆，約占全部房市交易量的26.7%；總共貢獻國庫超過102億元，稅收占比約28%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，房地合一稅的數據表明，相當於房市上每10件交易案中，就有將近3件是屋主持有不到2年便轉手獲利的案例。課徵的102億元以45%稅率回推，房市短期交易案總共獲利高達227億元，平均單件獲利76萬元。

若以房地合一2.0自上路後每一季度的課稅金額進行分析，遭課45%稅率的房市短期交易案，繳納稅額不僅逐季攀升，占比也從2021第4季開始逐季增加，說明房市短期交易獲利規模越來越龐大。單看最新的2022第2季房地合一稅資料，持有不到2年就轉手售出的短期交易案，課徵稅額占比逼近3成，平均每一件獲利接近百萬元。

陳金萍表示，這些數據顯示房市短期交易狀況不僅盛行，獲利也驚人，也因此造就房價短期內的全面推升。若以房地合一2.0上路一年前後進行比較，永慶房產集團交易資料顯示，2022第2季七大都會區房價除台北和新北年漲幅各為8.7%和10.2%之外，其餘五都年漲幅都超過15%，新竹縣市和高雄市的房價更是飆漲超過20%。

陳金萍分析，2020年年初，全球受到新冠疫情的影響，各國紛紛祭出量化寬鬆政策刺激經濟。台灣因疫情控制得宜以及經濟表現優異，使得熱錢大量湧入。豐沛的資金也給予房市炒作的空間，短短數年間全台房價以雙位數的漲幅迅速推升，讓購屋族苦不堪言。

近期房市雖然因為全球採取升息、緊縮政策以對抗通膨而有盤整降溫現象，但要是隨著全球經濟復甦、各國開始降息，重回超低利率時代，房市炒作的亂象隨時有可能捲土重來。

面對房市炒作，除了期待政府持續推進打炒房政策外，陳金萍建議，消費者務必要特別注意房屋前一手的交易狀況和成交日期，多方諮詢房仲業者、要求房仲提供完整的實價登錄資訊，並選擇誠實的房仲業者，才能做出對自己最有利的決策。

（中時新聞網之房產網 葉思含）