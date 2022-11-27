大型行庫：房貸利率若2.5% 房市衝擊大

央行將在12月15日召開理監事會議，外界仍普遍預期央行這次應會照往例升半碼（0.125個百分點），大型行庫內部評估，目前首購族利率已從1.81％起跳、二房族的利率則自2.1％起算，倘若接下來央行明年再繼續升息，一旦首購族或二房族的房貸利率拉高至2.5％，屆時恐怕會對房市帶來相當大的衝擊。

大型行庫內部以央行尚未升息前的首購族利率1.31％地板價起算指出，倘若房貸利率升到2.5％，那等於利率升高了1倍，而不是只有之前升高數成而已，對於購屋者不論是實質的財務壓力，或是心理上的擔心，都會加重，所以若房貸利率升到2.5％，房市恐怕不僅是「趨緩」，恐怕是「蕭條」。

大型行庫高層進而透露，市場上大約有四分之一首購族的頭期款是父母幫忙出的，通常是父母出2成頭期款，然後子女負擔8成貸款，以往利率低，所得能力有限的子女尚能負擔房貸，但隨著央行升息拉高房貸利率，這些年輕薪工族也愈來愈不堪負荷房貸本息。

現在首購族利率已拉高至1.81％，若相比從1.31％的「房貸利率起漲點」，增加快4成，增加約2碼，若以1,000萬元的房貸來看，等於一年增加了5萬元利息，一個月增加4,166元利息，倘若利率增至2.5％，一個月利息等於增加9,916元。

大型行庫高層分析，倘若是30年無寬限期，則每月要還2.78萬元本金，如果連首購族的房貸利率都增至2.5％，貸款戶增加的利息負擔，就約當超過一個月應繳本金的三分之一。

大型行庫內部評估，即使是二房族而非首購族的利率升到2.5％，房市一樣會面臨「蕭條」。因為現在二房族有不少是換屋族，台灣由於少子化的關係，現在房屋有相當大的交易量是靠「換屋」推升，但很多二房族其實是自住戶，例如，現在把購屋者買「雙併」的屋型視同買二房，這時等於自住戶也被要求「二房」利率，因此，央行明年持續升息，很快房貸利率恐怕會拉高到房市景氣所能承受的「臨界點」。

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