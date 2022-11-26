土地市場交易急凍 建商買少買低買外圍

土地市場為房市領先指標，相較於房屋交易微幅萎縮，今年土地市場交易急凍相當明顯，根據信義全球資產推估，今年六都具開發價值土地的交易約1,200件左右，僅是2020年、2021年房市景氣最高峰時期的六成左右，而且總價超過1億的土地件數占比更萎縮至6%，在信用管制購地貸款緊縮下，開發商購地「買少、買低、買外圍、著眼未來」，轉趨保守。

根據信義全球資產調查，六都扣除工業區使用的億元土地交易件數過去幾年迅速飆升，2017年為845件，2020年達到2,043件的歷史高峰，去年雖有微幅降溫，仍有1,874件高量。不過今年以來，至前8月僅700餘件，推估全年約1,200件左右，土地交易熱度回到三、四年前水準。

信義全球資產經理林建勛表示，近年隨著房市熱絡，建商搶地帶動土地交易熱度提升，過去二年房市景氣最熱絡時期，台中、桃園一年多能有500多件的億元土地交易，新北也達400多件，不過今年以來土地降溫明顯，一些熱門區域土地交易陷入停滯，多數都會區的土地交易量能萎縮三、四成以上。

除了開發商推案銷售趨緩、房市前景保守，使土地進貨意願降低外，央行針對購地貸款限縮、限期開發的信用管制政策，也燒熄土地交易熱度，過往總價逾1億元的土地交易件數約能占整體土地的11%以上，今年降低至僅6%，尤其又以土地供給稀有的台北市，及過去幾年房價、地價飆漲的中南部都會區，降低的幅度更為明顯。