全台土地交易這地段最熱 地價10年漲逾2倍

房市降溫，推案原料土地市場急凍，過去熱門開發區土地市場交易大幅萎縮，不過建商開發轉向，仍有新興蛋白區土地交易加溫，以土地「地段」統計，今年全台具開發規模的億元級土地交易件數，以土城司法園區的「柑林段」17件居冠，台中南屯13期大慶市地重劃「昌明段」、新莊「副都心一小段」各13件居次。

大家房屋企研究室副理郎美囡表示，近年熱區隨著發展漸成熟，具開發價值土地趨於稀有，地價大幅上揚，開發商、置產族資金門檻拉高，加上房市熱度驟降，轉具有未來發展潛力的新興蛋白區獵地，今年七都億元以上的土地交易熱門地段，大多屬尚在開發階段的重劃區、更新區域，或是科技園區、工業區。

觀察七都億元土地交易最多的地段，台北市以內科「舊宗段」，及北士科的「軟橋段」最多；新北市除了土城司法園區、新莊副都心外，塭仔圳重劃區的「海山頭段三角子小段」、「泰山三小段」也都有近10件億元土地交易。

桃園以大園客運園區的「客運一段」及機捷A10站的山鼻重劃區「新鼻段」等各8件最多；新竹以光埔二期「新莊段」、金雅重劃區「金雅段」最多。台中除了南屯「昌明段外」，北屯區單元12「長春段」、14期重劃區「洲際段」也都有近10件交易。南部方面，土地交易熱區則集中在台南二空新村及九份子重劃區，高雄市農16特區及仁武工業區周邊。

今年土地熱度全台之冠的土城「柑林段」，因劃定為司法園區，價值倍數成長，大家房屋土城海山加盟店店長李忠政指出，柑林段原為農牧用地，10年前每坪單價僅約9萬元，自政府興辦司法園區開發計畫以來，吸引投資人及建商目光，因該區域土地可換周邊住宅用地或商業用地，刺激地價迅速上揚，今年成交行情已超過每坪30萬元，10年間價格成長幅度超過二倍。

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