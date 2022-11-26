建商挑投票日辦區權會 台中新社區住戶怒

今（26）日是九合一選舉投票日，台中市東區某新成屋卻在今日舉辦社區第一屆區分所有權人會議，部份住戶投訴建商「為何要選在投票日辦區權會？」建商則頻頻道歉並解釋說，年底是婚宴與尾牙旺季，要租借可容納500人的場地很困難，當時沒有考量到今天是選舉日，「造成住戶的困擾真的很抱歉！」

台中市民政局表示，社區舉辦第一屆區分所有權人會議，無涉選舉投票權。

台中東區新成屋總戶數有154戶，社區第一屆區分所有權人會議，表定從今日上午9時到11時，商討社區屋頂太陽能板裝設、社區人行道水溝蓋等問題，惟住戶出席率未過2/3門檻，建商約在上午10時宣布流會，會後則針對住戶現場提問一一回答。

有部份住戶當場提問，「為何選舉日舉辦第一屆區分所有權人會議？」恐將影響投票權益，但在場也有部份住戶認為，不會影響投票權，「參加區權會後再去投票即可。」

就有住戶提出質疑，認為建商故意選在選舉投票日召開區權會，還請住戶「務必」參加，剝奪住戶的投票權，讓想去投票的住戶沒有太多的時間趕來參加區權會，適當的發表意見，尤其是對住北部的住戶相當不公平，很難再趕回北部投票。

面對部分住戶的質疑，建商則解釋說，因為受到疫情影響，需要舉辦第一屆區分所有權人會議，且有時間壓力，加上考量住戶可能會攜家帶眷參加，約需500人的大場地，但因卡到年底婚宴多，大型宴會場地不好租借，並非刻意選在今天，「對於影響住戶，公司深表歉意」，有的住戶可以接受，部份不能接受，「尊重住戶有不同認知與解釋。」