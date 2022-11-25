選後房市 海悅：明年會更好、最適合買方

「九合一選舉」26日登場，房地產「代銷天王」海悅國際總經理王俊傑認為，這波房市10月應是最低點，現在最壞時機已過去，選後各種利空會慢慢散去，預期明年房市一定會比現在好，只是還是有議價空間可談，最適合買方；海悅手中也籌備史上規模最大都更案、總銷逾400億元的「台北之星」，近期已成交、簽約數戶，明年農曆年前後正式開賣。

選舉將屆，談到選後房市走勢，海悅國際總經理王俊傑表示，對這波房市高檔震盪，10月應該是房市最低點，台股一度大跌、房市人氣買氣消退，金融機構曝險紛紛浮上檯面；但目前最壞時機已過去，人氣、買氣，都已逐步回溫，以全台來說，買氣表現最佳城市，為台中、桃園、新北市。

王俊傑表示，以海悅針對全台手中銷售中個案的最新統計，上周單周總共成交金額為19億元，以往單周平均值大約為23～24億元，Down了快2成；我認為，這一波房價急漲，有些區域成交量減少一點、也是合理。

面對選舉可望落幕，王俊傑預期，選後利空會逐漸退散，不過最重要的還是產業獲利要維持成長，讓大家有錢賺，房市才會好，因此對於選後房市，平常心看待。至於2023年，王俊傑認為，明年房市一定會比現在又更好，剛性需求還是強烈；不過，現在已經有議價空間，現在出來談，正是時候。

王俊傑表示，海悅選後已籌備部分新案，陸續進場公開。以台北市總銷規模400億元以上的三圓建設「台北之星 Diamond Towers」來說，目前公設還未完成，未能邀請VIP賞屋、也未能正式公開，不過已開始成交、簽約，不久之後可望在內政部實價登錄中看好揭露資訊，預計權狀下來之後，明年農曆年前後正式公開。