10月房貸餘額年增連七降 創26個月新低

房市買氣愈來愈冷，根據中央銀行公布10月全體銀行購置住宅貸款（房貸）及建築貸款（土建融）餘額統計，雖然房貸餘額來到9.269兆元，土建融餘額為3.058兆元，續雙創歷史新高，但房貸餘額年增率連七個月下降至7.6％、創26個月新低。

購屋熱持續降溫，根據央行統計，今年以來房貸餘額年增率除3月之外，呈現一路下滑走勢，6月直接跌破9％，10月再跌破8％來到7.6％，第四季的年終房市旺季不旺，年增率不排除進一步跌破7％。統計指出，10月房貸餘額月增267.06億元，遠低於9月的351.34億元，僅略高於8月農曆民俗月的250.51億元，下半年房市明顯比上半年更冷。

10月房貸餘額仍連續67個月創歷史新高，但年增率維持下降走勢，觀察去年5月雖然疫情升三級，但6月餘額年增率一舉衝破二位數至10.42％、創近15年新高，主要因房貸作業費時約一個月的遞延效應，進入7月後開始反應，年增率也反轉回落，且就算7月底疫情降至二級，但直到第四季的年終購屋旺季，年增率均低於二位數。

供給側的土建融餘額，10月累計連續44個月創歷史新高，年增率微揚至12.18％，較9月的12.04％微幅增加0.14個百分點。銀行授信主管認為，主要是因應年終房市銷售旺季資金需求備足銀彈，但其實建商對房市的敏感度較購屋人更高，態度也趨於保守，土建融年增率從去年18％之上，已大減至12％邊緣。

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