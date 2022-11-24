冠德三重百億級大案 將開賣

冠德建設積極在全台攻城略地，成功取得公辦都更大案，保守估計土地存量已突破千億大關，其中，總銷百億級大案更有四筆，地點都在雙北市，進度最快為三重太子汽車都更案「冠德心天匯」，總銷130億元，近日正式開賣，預計明年第三季取得使照、2024年入帳。

冠德執行副總張勝安表示，今年主要推出兩筆新案，包括總銷18億元三重「冠德天韻」、已100％完銷，及太子汽車舊廠都更案「冠德心天匯」，日前公開。累計手中儲備土地坪數，涵蓋合建案占63％、公辦都更案占25％、捷運聯開7％，及危老重建、自地自建等。

張勝安表示，冠德目前握有783億元的儲備案量，以住宅491億元占63％最多、其次為商辦292億元占37％，包括總銷208億元新莊東元舊廠辦公案、200億元中和大洋塑膠都更案、130億元南港台電北儲中心AR1公辦都更案等，都會在未來幾年陸續取得建照並完工。

目前冠德手中光是規模百億以上大案就有四筆，包括「冠德心天匯」、東元舊廠案、大洋塑膠案、南港台電案。

展望明年，張勝安表示，明年完工交屋新案主要包括總銷38億元先建後售案「瑞安公辦都更案」、18億元已完銷的「冠德天韻」，及「冠德信義」等新成屋銷售。