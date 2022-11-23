捧場自家豪宅 頂新魏家砸2.7億買頂禾園

家族成員捧場自家豪宅建案，近兩年至少有10件，最新登錄顯示，頂禾開發豪宅「頂禾園」8樓戶含五個車位共216.74坪6月以2.74億元出售、單價每坪170萬，買家為頂新魏家。

頂新魏家在去年初，也以2.87億元買下「頂禾園」11樓戶，事實上，近年這類家族買下自家建案的案例不少，例如今年初松濤苑11樓戶由潤泰創新關係企業「鵬霖投資」以8.2億現金買下，換算單價每坪250萬元；「大安傳家」高樓層三戶，江陵機電林家以旭海投資名義購入每坪178萬元，創社區新高。去年富邦蔡家也以每坪233萬元高單價，買下「西華富邦」高樓層，元利建設的祥鼎投資買下「ONE PARK TAIPEI信義聯勤」的 32樓戶，單價每坪299萬元。

最新成交的「頂禾園」迄今僅有10件實價登錄，住戶中有頂新魏家及港星余文樂而頗具盛名，在2015年以前成交單價多逾每坪200萬元，最高單價為2015年17樓戶成交單價每坪217萬元。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，開發商家族買下自家建案，有三個目的性，一個是定錨效應，通常在開賣之初，家族買下第一戶，為社區身價定錨，而之後買的自家交易就算沒有創高，也具有穩定行情之效；其次是對興建品質背書，對建商而言，自建豪宅規格和風格也較偏好自家需求，常見買下多戶家族同住；同時建商入住也增加客戶信心，多少也為社區維護管理做保證。

開發商興建豪宅或是地段條件佳的建案，往往會保留一些「建商保留戶」不對外銷售，當家族成員有需要時，再釋出給「自己人」購置，也因資產都在家族企業名下，資金配置較靈活。

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