3年前買就賺到!七都房價上漲抵過多年儲蓄

統計過去三年六都與新竹房價表現，房屋加上車位產品的中位總價，六都與新竹3年多出122~731萬元，若對比2021年的家庭儲蓄來看，3年房價上漲抵過4~20年的家庭儲蓄。

其中，差異最明顯的是新竹縣與台中市，新竹縣去年平均家庭儲蓄28萬元，不過房價三年多出583萬元，幾乎抵上20.8年的家庭儲蓄；台中市3年房價多出362萬元，但去年家庭平均儲蓄為21.68萬元，也抵過16.7年的家庭儲蓄。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波房價上揚，對於有資產與沒有資產的族群差距甚大，即使名下只有一戶房子，財富也跟著景氣增加，至少不用去追房價，但若是手上沒有資產的族群，未來要購置不動產，相對負擔也增加許多，尤其有些區域新房子的房價漲幅更是驚人，購屋人只能透過挑選舊一點、小一些與遠一點的房子，來降低購屋負擔。

行政院主計總處統計顯示，2021六都加上新竹的家庭儲蓄，平均每戶為21~36萬元，但顯然儲蓄追不上房價上漲。台中市的房屋加車位中位總價，3年來從765萬元，增加到1,127萬元，多出362萬元，但去年台中家庭每戶儲蓄21.7萬元，三年房價上漲抵過16.7年的儲蓄金額；新竹縣房屋總價則是從825萬元增加到1408萬元，但去年平均家庭儲蓄為28萬元，房價漲幅抵過20.8年的儲蓄；台南市則是從560萬元增加到800萬元，去年的每戶家庭儲蓄則為21.5萬元，房價增幅相當於11年的家庭儲蓄。

曾敬德指出，房價大漲大跌都是兩樣情，房價上漲有資產的族群受惠，但還沒買房的就會比較辛苦，所幸現在房市已經退溫，房市也不再是強勢的賣方市場，民眾可以慢慢挑慢慢選。

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