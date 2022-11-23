高雄大元國際大樓停用17年 年底重啟招商

消息指出，靜坐高雄愛河畔17年的大元國際大樓，因應高雄亞灣5G AIoT發展、以及城市轉型，決定今年底啟動招商，規劃作為合商場、辦公、以及飯店，未來將成為企業首選的愛河灣A級商辦大樓。

大元建設相關人士23日證實此一訊息時指出，由於高市府積極的協調與溝通，加上看好高雄產業轉型所帶動的商業發展，公司已經決定，今年底，將重新啟動位於愛河畔閒置多年的大元國際大樓的招商行動。

大元國際大樓產權屬於大元建設所有，基地面積約806.46坪、建坪達1萬3,709坪，為地下4層、地上21層商用大樓，大樓停用迄今已逾17年。

大元建設說，高雄市這2年在陳其邁市長上任之後，力拚產業轉型，其中，亞灣特區發展5G AIoT產業、推動水岸經濟，加上各級產業回流台灣，陸續佈局高雄，並於水岸基地引進國際企業進駐，在多元招商及開發策略下，讓亞灣區發展更加活絡，明顯看到城市轉變。

大元建設看好高雄亞灣區及整體產業未來發展，決定將閒置多年的大元國際大樓重新啟動，並同步對外招商，期盼吸引國際級企業進駐。

大元建設表示，為了因應亞灣特區未來商辦需求，大元建設將全力配合高市府同步招商，攜手打造亞灣成為國際企業旗艦中心聚落，帶動亞灣水岸與周邊區域經濟發展。

大元建設說，礙於近期工料雙雙大幅上漲，全新整修的總體工程金額，目前仍在估算中，唯一確定的是，總金額肯定是一筆很高的預算，至於工期的部分，希望是在最短的時間之內完成。