Q3觸頂？彰銀評估這時間房價反轉

73％民眾：現非買房時機 彰銀估房價第4季反轉

今年來因為通膨、升息造成台幣貶值、股市大跌，整體經濟不樂觀，連帶房市也出現交易趨冷、觀望氣氛濃厚。國泰金今天公布11月國民經濟信心調查，看跌房價的民眾增加至近2成，超過7成認為目前不是買房時機。而指標性房貸銀行彰銀更預估，房價第3季見頂後，將在第4季反轉。

國泰金11月國民經濟信心調查結果，19.6％受訪者預期未來半年房價將跌逾3％，比今年1月調查時多出16.1個百分點；認為未來半年房價將漲逾3％者，則從1月的78.7％，急降到48.9％，跌破5成。

至於買房時機，有73％受訪者認為現在不是買房時機，僅13.6％認為可以買房，買房意願指數-59.4，為2016年9月以來低點。認為現在不是賣房時機者，也從上個月47.9％，本月上升到52.4％；認為是賣房時機者30.7，賣房意願指數降到-21.8，為去年9月以來新低。

買房及賣房都是負意願，且差距擴大到31個月來最大，代表房屋成交機率也會受影響。

彰銀昨在法說會指出，截至今年第3季，彰銀房屋貸款餘額約3800多億元，占整體放款比例約22%。不過，今年前10月六都買賣移轉棟數20.5萬棟，較去年同期下滑4.4%，究其原因，疫情衝擊看屋人潮，通膨升溫導致各國啟動升息，台灣央行3月也加入升息行列，加上今年以來全球經濟放緩，股市大幅修正，都影響房市買氣。

展望後市，彰銀指出，由於央行升息將增加房貸、土建融成本，且全球股市表現不佳，建商開始放緩建案開發；在通膨、升息、股市下跌以及政府杜絕炒房等因素影響，第4季及明年國內整體房市交易量將持續下滑。

房價方面，彰銀表示，近期營建成本已隨國際原物料價格走跌，出現連續3個月下滑，加上升息與政府杜絕炒房政策力道不減，預估房價在今年第3季見頂後，有機會於第4季開始反轉，尤其近2年房價漲幅較大的區域，修正壓力會更明顯。

房市專家分析，房市交易量萎縮，買方購屋意願低迷，房市長期以來的賣方市場已告終結，由於明年整體景氣預估不樂觀，房市在量能持續萎縮之際，未來價格走跌恐怕只是時間問題。

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（旺得富理財網 王順泉）