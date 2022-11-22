狠甩大S「台北信義」 台最貴管理費是這棟

藝人大S徐熙媛與中國富商汪小菲的離婚風波持續延燒。汪小菲21日曬出大S「天價家用明細」，其中寫出大S居住豪宅「台北信義」的管理費、水電費等資訊，一年就必須花費近百萬，令外界咋舌。不過，以台北市豪宅來說，管理費最貴的頂級豪宅，其實並非「台北信義」。

根據汪小菲所公布的支出明細帳單，其中「信義社區管理費7-9月」、「信義社區管理費10-12月」皆為13萬9,785萬元，換算每個月管理費就高達4萬6,595元。儘管「台北信義」的每月管理費直逼普通上班族月薪，但此開價還遠遠低於號稱全台最貴的豪宅「陶朱隱園」。

每戶300坪上看18億的陶朱隱園，日前開放VVIP客戶賞屋，管理費隨之曝光，擬定在每坪500至550元，換算下來，每年管理費直逼200萬，月薪4萬的上班族，要4年不吃不喝才有辦法存到。

陶朱隱園占地面積2,468坪，規劃21層、40戶，每戶約300坪，其銷售價格建商中華工程始終保持低調，不過市場推估一坪可能上看600萬，客層鎖定金字塔最尖端的客戶。

據了解，北市豪宅一坪管理費多在250元到350元間，雖陶朱隱園管理費用較高，但其服務內容與品質，可能又提高到另一個檔次，對許多富豪來說是地位的象徵。

（工商時報數位編輯；中時新聞網 陳駿碩）

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