市值上看千億！國泰霖園危老都更全面啟動

首富家族國泰霖園集團變身都更大戶，在手五大精華地段的都更危老案全面啟動，更新完成後，資產市值上看千億元，其中蔡家起家厝將變身為豪宅「敦南霖園」，參與都更合建的國泰建設，將可望回分總銷約達30億元的豪宅大樓，未來若對外開賣，每坪身價至少250萬元。

國泰霖園集團升格都更大戶，除「敦南霖園」外，還有「國泰寰宇」辦公、寶豐隆「敦南金融」、「敦北三井」飯店、「國壽襄陽」辦公，都在開工或進行中；再加上先前完工啟用的「國泰民生建國」和萬怡酒店，市場專家估計，未來全部都更重建完成後，資產價值將破千億元。

霖園集團蔡家上述都更重建的資產除「敦南霖園」外，幾乎都朝向長期持有的辦公或飯店、商場來開發，只租不售。其中「國泰寰宇」將重建為20樓頂級辦公大樓，2024年可望完工；寶豐隆「敦南金融」將興建為辦公及商場複合大樓，最快2026年落成；「敦北三井」已由日商三井不動產承租作為飯店使用，預計2024年完工；「國壽襄陽」原本申請都更，後來改申請危老重建，日前才獲核准。

最受矚目的是位於仁愛圓環附近的霖園大廈都更案。國建副總經理林清樑表示，未來大樓名稱為「敦南霖園」，330.33坪的基地，將興建為地上22樓、地下6層的鋼骨住宅大樓，預計2026年完工。

據台北市都更處資料顯示，「敦南霖園」土地使用分區為敦化南北路特定專用區（A區），原本為住四、住四之一，原本的「霖園大廈」1979年2月興建完成，為地上14樓、地下2層的住宅大樓，原所有權人約30位，幾乎都是霖園集團所擁有，包括萬寶開發、霖園投資、萬達投資、百星投資等；都更改建後共約36戶，最小戶為四樓約105坪。

林清樑表示，國建在「敦南霖園」擔任合建方，未來可分回15～22樓，總共只有8戶，1層1戶，每戶110～130坪，目前已進行地下室連續壁施工，估計總銷將至少30億元，其中2戶已被萬達投資公司買下，加計停車位8個，已被買走7.89億元，目前只剩下6戶可售，日後可能還未公開銷售，就被訂購一空。