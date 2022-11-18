全都漲！北市8月實價登錄交易量增價微漲

台北市地政局今（18）日公布今年8月實價登錄資訊，顯示單月交易件數957件，較7月增幅15.3％；交易總額為232.56億元，較7月減幅15.96％；住宅價格指數115.46，較7月上升0.33％，總體來說，呈現交易量增、價微漲的格局。其中，不論大樓、公寓、或小宅，都全面上漲。

今天台北市地政局公布8月實價登錄量價動態，全市交易量共957件，較7月830件增加127件，增幅15.3％，較去年同期995件減幅3.82％。

至於交易總額為232.56億元，較7月276.74億元減少44.18億元，減幅15.96％，較去年同期252.57億元減幅7.92％。

在台北市12行政區中，8月交易量中山區、士林區、南港區及大同區減少，其餘各行政區均增加。其中增幅最大前三名，分別為：松山區、大安區、文山區，較7月分別增加53.33％、38.03％、34.38％；減幅最大為大同區，較7月減少30.43％。

各行政區交易總額依序由中山區（37.89億元）、大安區（33.93億元）及內湖區（31.09億元）位居前3名；總額最少為大同區，僅6.03億元，總額最高的中山區與最低的大同區，差約5.28倍。

交易總額增幅最大為松山區，較7月增加60.80％；減幅最大為內湖區，受前期比較基準較高影響，較7月減少71.29％。

在住宅價格指數方面，台北市8月住宅價格指數115.46，較7月115.08上升0.33％，較去年同期107.95上升6.96％；標準住宅總價1,829萬元，標準住宅單價每坪58.25萬元。

大樓住宅價格指數118.87，較7月118.73上升0.12％；公寓住宅價格指數112.08，較7月111.14上升0.85％；小宅住宅價格指數113.07，較7月112.00上升0.96％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，公寓及小宅季線止跌回升，各類指數皆持續上漲。

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