清粥小菜一條街 明年啟動危老重建

整合短短不到一年，台北市復興南路二段知名的「清粥小菜」一整排店面及住宅，被寶舖建設整合成功，16日舉辦歡慶宣告儀式，53年老公寓群預計明年拆除，辦理危老重建，變身為擁有「WELL健康建築」認證的健康精品宅，基地規模近200坪，未來總銷約20億元。

危老重建案近幾年進展神速，台北市政府已核准危老重建案迄今多達755筆；16日再傳喜訊，位於台北市大安區復興南路二段一排逾53年老公寓，為昔日最著名的吃宵夜聖地「清粥小菜一條街」，在寶舖建設整合下，短短不到一年，宣告整合成功12位地主和住戶，並申請遞件危老重建。

寶舖建設表示，復興南路二段原本老舊房屋改建，整合困難重重，在寶舖全透明的溝通之下，與地主互信並達成共識，如同羅斯福路改建案，都在一年內迅速整合成功。全案預計2023年推出，主力坪數25～38坪，為寶舖第二棟全透明原生健康建築，也讓台北市重建整合成功案例再添一例。

昨天寶舖建設董事長劉克健和原住戶們在現址舉辦宣告儀式，高掛歡慶的紅布條，宣告合建達成。

寶舖建設董事長劉克健表示，復興南路一直以來是台北市的重要幹道，寶舖希望在此案，推出獨一無二的美學建築，重建前為屋齡53年的4層樓老舊建築物，重建後規劃興建住宅大樓，耐震設計係數高達0.4G，大幅提升居住安全品質。

寶舖建設也籌備推出萬華第一筆每坪挑戰三位數的指標住宅案，地點位於南寧路、提過小南門站，基地約470坪，總銷約40億元。

寶舖建設表示，今年正式啟動「全透明原生健康建築」品牌價值，在獨家八大安全系統、六大數據、五大核心的嚴謹管理下透明公開，站在地主角度思考創造更大價值，而非習以為常的分配比例，價值才是真正成案的關鍵因素。