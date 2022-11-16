龍巖李家 13.74億買文華苑頂樓

龍巖董事長李凱莉持有的凱叡物業於今年7月，以13.74億元買下「文華苑」14樓700坪頂樓戶，不僅是「文華苑」睽違三年的首見交易，總價並創下實價登錄以來單一豪宅交易新高，單價每坪244.6萬元亦為社區新高。

過去龍巖李世聰家族曾在2015年間，以約5.3億元買進「文華苑」11樓其中一戶，不到一年，即轉手給國巨董事長陳泰銘，賠售1,700多萬元，時隔七年，再度大手筆回頭向中泰賓館董事長林命群，買下頂樓戶。

「文華苑」最為知名的住戶，即為精英前董事長蔣東濬與陳泰銘，二人多年來持續加碼買進，雙方各持有8戶，合計即占了「文華苑」產權的6成以上。該社區前一次交易為2019年陳泰銘所購入的13樓戶，單價每坪215萬元為社區成交新高價高懸了三年之久，而此次龍巖李家以每坪244.6萬元高價購入，再將文華苑價格天花板往上衝，也讓「文華苑」重回松山區最高價豪宅，反應了即使房市景氣熱度不再，稀有釋出的高端房產依然搶手。

值得注意的是，今年已有五件總價逾4億元的豪宅交易，還包括8.2億元成交「松濤苑」11樓，成交價約在4億多元的豪宅交易，包括緯來電視網所購入的「昇陽敦凰」9樓、日前閎泰投資所購入的「冠德信義」C棟12樓、以及任姓自然人所購入的「元利信義聯勤」19樓等，這些買方均以無貸款方式購入。

第一建經研究中心副理張菱育表示，不少企業型或國際級的高資產族，在資金足夠的情況下，往往偏向現金購屋，不僅可免去銀行申貸的手續，加速交易流程，且日後若有資金需求，仍然能以不動產向銀行申請貸款，保留往後融資的彈性。此外，在近期央行頻頻升息的情況下，不貸款購屋也能降低利率浮動的風險，因此現金購屋近年也成富豪們常見的資產配置手法之一。