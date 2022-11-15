薪酸想買房？全台平均要不吃不喝22.7年

全台房價瘋漲，薪水收入卻始終牛步成長，根據591新建案統計六都、新竹縣市近3年的新建案房價所得比，發現全台平均要不吃不喝22.7年才能買房，相較3年前增幅高達61.4%；其中過往房價最親民的新竹縣，今年所得比便由6.9倍一口氣狂飆至14.9倍，成長幅度達114%，高居各縣市之冠；排行居次，增幅居次的高雄同樣驚人，不只房價3年大漲1100萬，所得比也從11.6翻倍至24.2倍；其他新竹市、台南等地增幅亦超過100%，買房已從「難上加難」變成「直接躺平」。

數字科技旗下591新建案分析，觀察數據，最主要的原因就是房價、收入成長幅度不一所導致，換句話說就是荷包趕不上房價。以全台新建案來說，短短3年總價中位數由1察數據，會發現所得比激增的主因，就是「房價」、「所得」千萬跳漲至2千萬，漲幅達65.7%；反觀家庭可支配所得中位數卻增加不到3萬元，漲幅僅2.6%，兩者漲幅差距達25倍。實際上，面對這波房價熱浪，連過往房價所得比個位數，買房負擔相對「輕鬆」的桃竹都未能倖免，新建案總價紛紛站衝上千萬大關，讓不少購屋族只能一邊「薪」酸，一邊望屋興嘆。

買房難度最高的台北市，即便家庭財力傲視全台，但面對近4千萬的新屋總價，買房仍得「餓」個31年；因此對多數人來說，除非接受家庭金援或本身屬高收入一族，不然想在北市買新房恐怕是有夢最美。反觀鄰近的新北市則在重劃區釋放供給下，價格走勢相對緩和，房價所得比成長在各縣中排行倒數，但根據591市調指出，目前除了板橋、永和及三重的新案價格緊追北市蛋白區，擁有重劃議題的新莊、泰山房價亦是一路向上，未來想買房只怕更難。

本次調查總價最為親民的桃園市，隨著機捷通車，沿線湧進大量雙北購屋族，帶動包括青埔、龜山A7等地的新案行情飛漲，房價所得比也來到14.6倍，漲幅高達8成。不過若將眼光轉往新竹，會發現一山還有一山高，像新竹縣過往雖有新豐、湖口等平價區塊，搭配竹科就業帶動收入大增，房價所得比僅6.9倍，堪稱全台買新屋的天堂；沒想到近期在以竹北市為首的高價案領軍下，不僅新屋總價3年大漲逾8百萬，隨著消費支出上升，壓縮家庭可支配所得，房價所得比也因而飆升。

台南、高雄兩地因所得與北台灣有一定差距，在每個家庭年收入均不滿百萬的情況下，近年又適逢科技業投資高峰期，帶動地價與房價雙雙走強，加上疫情期間面臨營建成本上揚及通膨遽增，都逐一反映房價上；不少原本房價基期低的蛋白、蛋殼地，紛紛迎來史無前例的補漲潮，帶動新案房價走高。以高雄市來說，在各大重劃區新案發威下，除了今年新案總價中位數就首度突破2千萬大關，較三年前上漲近1100萬，其中房價所得比更是增加近13年，雙雙排名各縣市第1，想在高雄買房可說困難重重。

（時報資訊 郭鴻慧）

買房難！全台買新房平均近23年不吃不喝

全台房價瘋漲，薪資收入牛步成長，根據591的新建案房價所得比調查，全台平均要22.7年不吃不喝才能買得起一間新房，比起三年前年14.1年，增加超過8年，其中新竹縣市、台南、高雄，三年來新建案房價所得比均倍數成長，購屋族買房已從「難上加難」變成「直接躺平」。

根據591新建案調查，全台每戶可支配所得中位數三年來從前90.5萬元，增加至92.9萬元，增加不到3萬元；不過新建案房價中位數從三年前的1,274萬元，上漲到2,110萬元，上漲了836萬元，對比所得增加2.6％、新案房價增加65.7％，房價漲幅是所得增幅的25倍之多。

591新建案指出，面對這波房價狂漲，連過往房價所得比在10年內、買房負擔相對「輕鬆」的桃竹地區都未能倖免，新建案總價紛紛站衝上千萬大關，讓不少購屋族只能望屋興嘆。

以各都會區來看，購屋難度最高的台北市，即使家庭所得仍高居全台之冠，但面對新屋總價近4,000萬元，房價所得比高達近31倍；近年房價飆漲的中南台灣，在家庭所得不到百萬、相對較低下，高雄房價所得比24倍、台南22倍、台中19倍，購屋難度均超越新北市的18倍；全台主要都會中房價所得比最低為桃園的14.6倍。

591新建案指出，新北市則在重劃區釋放供給下，價格走勢相對緩和，房價所得比不僅低於中南部都會區，三年來也僅從16倍，增加至18倍，增加幅度亦為七都最低，不過目前板橋、永和及三重的新案價格緊追台北市蛋白區，擁有重劃議題的新莊、泰山房價亦是一路向上，未來想買房只怕更難。

而近年房價?漲的中南台灣，台中市市區新建案開價幾乎都從5、6字頭起跳，總價中位數1,876萬元也超車新北市，台南市總價格1,831萬元逼近新北市，高雄市更逾2,100萬元，近年科技業投資高峰期，帶動地價與房價雙雙走強，加上疫情期間面臨營建成本上揚及通膨遽增，帶動新建案房價走高，在所得普遍不如北台灣下，房價所得比幾乎較三年前倍數成長。

（工商時報 郭及天）