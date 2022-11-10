吳淡如差點「富可敵國」 自揭日本置產術

知名YouTuber Joeman（九妹）日前曾與團隊至日本，開箱作家吳淡如位在東京的豪宅，如今再度釋出一段，前往日本前與吳淡如談論日本房產的影片，片中吳淡如透露，曾想到日本定居，也坦言2009年「那時候如果把錢在台灣買，恐怕也富可敵國」。

先前Joeman曾在日本開箱吳淡如2,000萬的透天厝，豪宅位置位在杉並區，有著「東京肚臍」之稱，該區環境清幽吸引許多日本文青居住於此，而吳淡如是在2013年以約日幣6,000萬元，相當於台幣1,800萬購入，目前屋況還是維持在兩年前吳淡如居住過的樣子，且二樓為挑高的樓中樓，採光非常好，每間房甚至上樓的樓梯旁皆有多面窗。

在Joeman在YouTube頻道上傳最新一集與吳淡如大談日本房產，影片中吳淡如透露，2009年女兒出生當時身邊有一筆存款想買房地產，更在2010年時曾想過到日本定居，而她也成功拿到日本長期居留權，因此曾想在日本開公司，但她發現每年需多付420萬日幣，相當於100多萬台幣的稅額，因此，當會計師通知後她直接放棄居留權，然而，她也坦言當年台灣房價不是太好「那時候如果把錢在台灣買，恐怕也富可敵國」。

由於吳淡如在日本房產相當多，接著透露靠著租金就會擁有驚人的複利，她也舉例，曾以8,700萬日幣購入位在東京武藏小山的店面，投資報酬率為10%，一年就有800萬日幣租金，而收到租金後再買新房子，之後更是以1億500萬賣掉，相當驚人。

（中時新聞網 黃鈺晴）