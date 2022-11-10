高雄1字頭房價快絕跡 只剩3個蛋殼行政區

高雄屋齡10年內的輕齡大樓、華廈，去年上半年還有十個行政區，平均成交單價還落在1字頭，但，歷經前波大漲之後，今年上半年，只剩下大樹、林園、以及梓官等3個屬於蛋殼的行政區，平均成交單價每坪13.4萬到19.2萬元，其餘的行政區房價，都已跳升2字頭以上，換句話說，想用1字頭入主高雄屋齡較新的大樓華廈，無論是蛋白區或蛋黃區，已近乎絕跡。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮10日表示，根據台灣房屋集團統計資料顯示，高雄屋齡10年內的輕齡大樓、華廈，去年上半年還有10個行政區，平均成交單價落在1字頭，不過，到了今年上半年，只剩下大樹、林園及梓官等3個行政區，平均成交單價為13.4萬到19.2萬元。

李家妮指出，屋齡10年內的住宅，是多數民眾偏好的購屋黃金屋齡，去年上半年，在高雄三民、左營、鳳山區的部分商圈，還有機會以1字頭買到屋齡5年內的3房大樓，然而，高雄去年下半年開始受產業話題及公共建設利多，帶動房價漲到最高點，今年開始，市區1字頭輕屋齡物件交易，僅剩零星個案。

她說，高雄今年上半年，共有7個行政區的輕屋齡住宅，房價表現突飛猛進，短短1年間，就從1字頭房價榜單，登上2字頭列車，且這些區域多為市郊蛋白區，其中，岡山、楠梓區增幅逼近4成，仁武及橋頭則漲破4成，橋頭區更以46.5％增幅，榮登最佳進步獎。

台灣房屋巨福岡山加盟店店東曾培宜表示，高雄早年房價較親民，即便在市區商圈，以1字頭購買屋齡較新的物件機會大，這幾個進步神速，登上2字頭的蛋白區，早期對在地人來說，都是屬於地段較偏的商圈，購屋較具抗性。

然而，近幾年受產業建設利多加持，屬於「南部半導體S廊帶」一環的橋頭、仁武、楠梓、大寮、小港等，都已邁進2字頭，曾培宜指出，至於岡山因有樂購廣場、高醫岡山分院等重大投資建設，且多數行政區都有捷運機能加持，成為建商推案重鎮，磁吸人口不斷移入，也更具創價優勢。

他說，例如岡山新成屋「薰衣巢」，今年最高單價已有逼近3字頭實力，橋頭2房小宅「全民萬歲」、「棋琴20重奏」、仁武「芳崗澄品」、預售案「三發．首席大院」等，今年最高單價皆已突破3字頭。

曾培宜表示，房價還在1字頭的林園，因具備捷運紅線「小港林園延伸線」利多、梓官鄰近楠梓高大特區及橋頭新市鎮，受商圈外溢效應，今年已有華廈小宅預售單價站上2字頭，未來高雄1字頭列車，將可能全面停駛。

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