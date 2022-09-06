他持有25年老透天厝 出場竟大賺1140萬

他投資屏東「25年老透天」 竟然大賺1140萬出場

屏東近年有多個重大建設完工，包括年底高雄榮民總醫院屏東分院、六塊厝產業園區啟用；明年有屏東科學園區、屏東農業特色產業園區，另外義大醫院預計114年完工、屏東高鐵延伸則預計122年啟用，隨著這些重大建設利多一一實現，也反映在房市表現上，全國不動產企研室發現，屏東市近2年房價成長3成，實價登錄有多筆增值數百萬元獲利交易，甚至大賺1140萬元出場，獲利表現不輸六都。

全國不動產總經理藍怡婷指出，屏東市實價登錄近期有多筆獲利交易，成績相當亮眼，包括華山街185.9坪25年透天，屋主在103年以1900萬持有，今年6月以3040萬元售出，8年漲了6成、增值1140萬元；林森路132.92坪透天屋主自102年以2300萬元持有、104年以2480萬元小賺180萬出場後，第3手交易今年7月以2980萬元成交，也增值500萬元。

另外，公勤街有一筆近50年透天，屋主在105年以492萬元買進，當時房市景氣不佳，半年後以316萬元賠售176萬元後，新一手屋主持有4年半竟以1153萬元售出，房價成長260%，大賺837萬元出場。屏東仲介公會榮譽理事長、全國不動產屏東加盟店店東邱益主分析，上述這些交易不乏有透天店面、隔間套房收租效益加持，以及拉皮裝潢整理因素，因此創下高報酬獲利，不過整體而言主因近2年南台灣買氣旺盛，帶動屏東房價也不斷飆升。

邱益主表示，因縣長潘孟安政績與積極建設，屏東這8年來改變相當大，包括移動閒置在屏東市區的大武營傘訓中心移至空軍基地，改建為高雄榮民總醫院屏東分院，已即將啟動；接下來還將有義大醫院，由於過去屏東缺少大型教學醫院，許多長輩須舟車勞頓至高雄、台南就醫，在這些醫療資源逐漸完善後，加上屏東宜居的生活環境，將會持續吸引退休族移居。

由於這些建設利多持續帶動屏東房市，屏東房價這2年有相當大變化，邱益主指出，20~30年大樓在2年前每坪僅10萬元，今年已來到15~18萬元；中古透天則從總價500~600萬元上揚至700~1200萬元。大樓新建案則從25~28萬元突破3字頭來至35~36萬元水位，至於別墅推案則從總價1500~1800萬元來到1800~2500萬元，短短2年間，受到台南、高雄南台灣房市熱絡帶動，屏東房價翻漲超過3成，表現完全不輸給南二都。

近期屏東有許多知名建案創新高，皆突破3字頭，觀察市場上有兩大指標建案，包括屏東大型開發商中洲建設在縣民公園推出預售案「中洲ONE PARK」，規劃25~33坪66戶，實價揭露每坪26~35萬元；以及知名集團「甲山林花園帝寶」規劃70~120坪別墅與13~43坪大樓，實價每坪25~32萬元。

不過，展望屏東房市，邱益主認為，屏東房價已來到相對天花板，甚至接近高雄行情，近期房市降溫，購屋族觀察期會拉到年底大選之後，屏東接下來成交量與房價成長也將會趨緩，因此房市會暫時冷卻，並暫停再向上攻天花板，未來發展仍需看選舉後市場氛圍而定，不過長遠來看，因各項建設持續進駐，後市仍可期。

（中時新聞網之房產網 葉思含）