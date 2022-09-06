928檔期爆8,000億驚天巨量 史上新高

被視為下半年房市風向球的928檔期推案大舉出籠，爆出8,000億元驚天巨量，遠高於過去三年約5,000多億元的案量，創下史上新高。七都中除了桃園量縮，其餘都會區案量大增，近年推案熱絡、房價飆漲、過去一陣子推案沉寂的台南及新竹，分別推出逾700億、600億案量，年增13倍、2倍。

591新建案調查顯示，過去幾年928檔期推案量，2017、2018年間僅約2、3千億元，2019～2021年間每年約在5千多億元，今年在通膨、升息及打炒房政策壟罩下，買氣走弱、房市前景不明，不過928檔期推出史上最大量，591新建案指出，上半年疫情延推建案，抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠，加上房價飛漲帶動總銷金額大增，頗有趕在房市變數日增前，抓住買氣餘溫的態勢。

今年928檔期推案光總銷超過30億級的新案就有約60個，包括雙北市指標案三圓機構的「台北之星」、三重茂德機構「都廳大苑」總銷均逾400億元，豐邑機構在台南東區推出的「浩瀚無極」總銷亦達288億元，此外雙北的連雲、馥華、冠德，以及愛山林在新竹，以及聯悅在台中，興富發在台南，寶佳機構、三地集團在高雄都有規模超過百億的單一個案釋出，全台灣有928檔期百億個案就達11個。

不僅大、小個案紛紛出籠，全台七都各地推案方地開花，台北、新北、台中、高雄四都推案量均達千億以上，其中新北更逼近2千億元，與去年相較，除了桃園約減少一成之外，其餘都會區案量都明顯擴量，尤以台南、新竹最受矚目。

台南受到缺工影響，去年928檔期案量僅有50億元低水位，隨著大型建商持續布局，包括東區、安南等區持續有新案醞釀，這次在副都心及平實等地推出的「浩瀚無極」及「松丹達麗」等超大型案，台南推案量爆增至史上新高的719億元。新竹在關埔大案「富宇天雋」、以及豐邑、昌益、合石、惠宇等品牌建商持續卡位竹北下，不僅精華區房價已喊至7字頭，今年檔期也有逾600億案量推出。

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