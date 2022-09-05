李同榮曝八大理由 房市「這時」一定回溫

今年自第二季開始，房市受到升息、通膨、疫情、打房、假性需求過高、投資客倒貨、兩岸衝突增高、等七大利空影響，全台預售屋銷售量劇減，成屋交易量前八月小縮1.71％，在選舉前仍有諸多不確定性因素干擾，房市觀望氣氛濃厚，到底何時回溫？房市趨勢專家李同榮提出八大理由明確判斷：就在大選後，房市一定會回溫。

李同榮指出，依過去房市五大循環的歷史經驗與判斷，多頭市場一旦進入末升段，市場信心開始脆弱，稍有市場重大利空出現，房市就很容易反轉而結束多頭市場。今年房市在七大利空風暴侵襲下，加上選舉因素干擾，房價居然「八風吹不動」，只有預售市場受投資客倒貨影響交易量，成屋市場仍處於價溫量穩的局面，種種重大利空多管齊下，卻仍打不垮房市，只有一個理由解釋，就是市場主升段力道頑強，多頭行情尚未結束。

李同榮認為，市場雖被不確定因素干擾而暫時降溫，但等待這些不確定緩和，觀望氣氛就會消失，市場交易量就會立即明顯回溫，時間點最有可能會落在今年12月。

李同榮進一步分析，不確定性因素消失後，房市將於選後回溫的八大理由：

（一）全球升息與QE收表逐漸明朗與放緩：兩年內台灣升息幅度應不會超過四碼警戒線，今年九月升息後，全球升息循環趨緩，台灣升息幅度溫和明朗化，對市場預期觀望心理會降低。

（二）疫情高峰期趨緩，商業活動力增強：原預期第三季疫情會趨緩，會延至第四季，經濟活動力也將隨商業發展而增強。

（三）連三季投資客倒貨潮趨緩，市場消化一半以上假性需求：今年第一季開始就啟動的投資客倒貨潮將到年底告一段落，口袋淺的投資客只要不惜售，大都能順利出清存貨，對預售市場影響越來越小，市場未來走勢也較健康。

（四）全球通貨膨脹危機逐漸降低，對經濟成長影響降低：通貨膨脹降低，對經濟成長殺傷力也隨之降低，間接不會影響房市基本面。

（五）房價溫和，投機價差縮小，炒作收斂：房價一旦降溫，漲幅縮小，短期投機無利可圖，炒作自然收斂，市場走勢也較健康。

（六）房市明顯降溫，打房力道趨緩：今年1～8月房市明顯降溫，預售銷售率下滑三成以上，成屋房價第一、二季漲幅也明顯縮小，第三季預期再縮，實在沒有再加重打房的必要，預期內政部平均地權修法五案將備而不用。

（七）選舉不確定性因素消失，新市政帶動新商機：歷年大選後市場，除2014年因多頭結束在先，大部分選後房市都較選前活絡，明年多頭市場尚有餘溫。

（八）剛性需求主流支撐力道強，市場信心恢復：房市會因前七項不確定因素消失，剛性需求遞延性買盤將進場添增市場活力，價格不會大漲，市場將呈現價溫量增格局。

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