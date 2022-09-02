全台商辦五年交易破千億 這區快速崛起

受惠產業轉殊、台商回流，商辦市場迎來黃金五年，據信義全球資產統計，國內上市櫃公司五年來已買進超過千億規模的商辦、達1,093億元，台北市雖然占總量76％最高，不過台中近五年亦達成206億，成為成長最快的都會區。商辦前五大買家均為金融保險業，其中以中國人壽以161億元手筆最大。

尤其今年國內商辦市場累計交易金額已達318億元、超過2021年全年交易規121億元，可見今年商辦市場榮景。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，企業因應整體發展，近年都積極拚產業升級、拓展創新業務、引進跨領域人才，然而既有辦公空間無法滿足公司發展方向，加上疫情常態化下，員工陸續返回辦公室，企業也開始思考結合數位轉型的新形態辦公室，使企業對尋覓商辦產品更為積極。

由於商辦市場交易熱絡，甚至出現供不應求的情形，建商看好商辦市場未來發展也積極投入，預估台北、台中明年都將出現新供給，商辦市場持續看好。

以商辦交易分布行政區來看，前十強台北市占了七席，以中山區244億元、松山區233億元最多，此外、信義、大安、大同、南港也都有超過60億元的規模，台北市以外則以台中市的西屯區199億元最高。

林建勛表示，台北市為政經中心，在企業考量辦公室設點時有其不可取代性，尤其集中在市中心蛋黃區，傳統辦公商圈的中山及松山二區，合計即占了全台商辦交易的四成以上，而今年台中商辦交易已達140億元，已高過過去四年的總和，有顯著成長。

信義全球資產中區商仲部經理張現傑表示，台中市近年都市發展西移，七期做為新商業中心，成為中部台商回流設置企業總部首選，也吸引不少投資型買方搶進，例如中國人壽今年以120.5億購入位於市政路上的整棟商辦「豐邑A8市政核心」，創下台中商辦交易金額最高紀錄。

延伸閱讀

商辦升級潮 興富發新案挑戰辦公樓王

誘因多！新莊躍升新北商辦交易最熱區

中南部最貴商辦！不在台南也不在高雄