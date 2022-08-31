多重利空夾擊 房仲業8月交易量衰退兩成

多重利空籠罩，房市連續四個月交易低迷，四大房仲業者旗下門市8月交易量普遍月減一成、年減二至三成，房仲業者認為，9月在許多利空干擾逐漸淡化後，有機會力拚「利空出盡、觸底反彈」。

根據各房仲業者公布8月門市交易狀況，永慶房產集團月減10%、年減34%；住商機構月減8.2%、年減20.3%；中信房屋月減9.2%、年減18.9%；台灣房屋月增1%、年減4.1%，房仲業交易低迷，普遍反應了大環境包括升息、通膨、疫情與打炒房政策等利空衝擊、以及民俗月淡季季節性因素的多重夾擊。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月因暑假、民俗月，原本就是購屋淡季，Fed7月底升息3碼，全球貨幣緊縮政策持續，8月兩岸關係轉趨緊張，房市出價保守、考慮期拉長，買賣雙方價格認知難取得共識，讓8月交易量表現轉淡。

信義房屋企研室專案經理曾敬德指出，過去四個月國內外的利空不斷，難免影響短期的購屋信心，8月房市議價空間及流通天數略為增加，不過雖然交易量下滑，但條件較好的標準品，成交速度快且以不低於市場行情的價格成交，買盤受到外在事件干擾而觀望，但市場信心並未全面轉趨看壞，在利空淡化後，9月就顯得更為關鍵，要觀察遞延買氣是否能夠逐漸回流。

日前美國聯準會升息態勢明朗，房仲業者認為，升息可能再壓抑房市買氣，住商機構企研室資深經理徐佳馨指出，8月成屋市場成交繼續下滑，意味著只要價格不修正，交易量不容易擴大，第三季央行理監事會預期應會持續調升利率，兵臨城下的升息壓力，必然讓買盤再縮，購屋人購屋步調可能放緩。

中信房屋總經理張世宗表示，全球升息趨勢難以避免，經濟衰退的壓力加劇，而國內又將進入縣市首長選舉的造勢高峰期，國內房地產交易前景看法保留，今年房市表現將備受考驗。

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