7月買賣移轉棟數 近11月次低

房市交易低迷，7月全台買賣移轉2.4萬棟，月減12.1％、年增4.8％，創去年9月以來的單月次低量（僅次於2月）紀錄，累計前七月19.5萬棟，較去年同期衰退1.6％，以目前買氣來看，全年度交易量恐難追上去年，今年恐將出現近六年來的首次衰退。



內政部資料顯示，自2020年疫情首度爆發後，隨台商回流、資金湧入房市，國內房市交易持續擴量，2020年7月首度出現房地合一稅實施以來的單月3萬棟大量，此後「單月3萬棟」交易量成為過去二年的日常，去年7、8月間反應疫情三級警戒時的情況，一度萎縮至2.2萬～2.3萬棟，不過隨後即迅速回升到3萬棟以上，去年12月甚至還創下3.6萬棟、為房地合一稅實施後的單月大量。



今年5月全台買賣移轉棟數尚有2.9萬棟，不過隨升息、股災、打炒房效應等利空因素發酵，7月房市交易量能快速衰退至上波疫情之後、近11個月以來的低水位，僅2.4萬棟。



累計前七月，全台買賣移轉為19.5萬棟，雖然仍為近九年來同期第二大量，不過已較去年出現衰退。以六都來看，台中仍有3.8％年增率為六都最高，北北桃三都變動都在1％以內，不過近年房市熱絡的台南、高雄分別衰退10.4％、6.5％，此外，不少過去房市熱絡的區域，如新竹縣市、嘉義縣市都有1至3成的衰退。



全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，7月買賣移轉棟數因去年同期反應疫情最為嚴峻期間的交易量，因此年增率仍有成長，不過整體看來今年從3月底的央行升息、第二季的疫情再起，及全球濟展望轉向悲觀，房市熱潮降溫，預期升息壓力仍大、投資客群在升息與打炒房政策下退場，今年交易量恐怕難再擴量。



加上目前實價揭露多反應前一波熱潮未退時的高檔行情，未退明顯走弱，量能疲弱將使房價支撐，面臨更大挑戰。

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