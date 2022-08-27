終結十連漲 台北房價激情不再

央行自2020年底迄今，連續祭出四波房市選擇性信用管制措施，打炒房兩年半下來，台北市房市的價、量，首見同步鬆動。據台北市政府地政局最新資訊，房價在4月衝到史上最高點後，5月首見下跌，終結「十連漲」的多頭格局，單月小跌0.22％，交易量則減少20.16％，呈現「價量齊縮」，激情不再。

北市府地政局26日公布5月動態月報指出，實價登錄交易案件達721件，比4月大幅縮水二成，較去年同期890件則減少18.99％。至於成交總金額為189.32億元，月減21.95％、年減16.4％。

在台北市12個行政區中，5月交易量只有大同區較4月成長18.52％；其餘各行政區都減少，減幅最大為中山區，較4月減少34.73％。

各行政區交易總額，依序由大安區27.39億元、內湖區25.43億元、松山區23.09億元，分居前三名；總額最少為南港區，僅5.51億元，總額最高的大安區與最低的南港區，差約3.97倍。

交易總額增幅最大為大同區，較4月增加53.42％，減幅最大為中山區，較4月減少59.10％。

就產品類型觀察，大樓住宅價格指數117.57，較4月上升0.17％；公寓住宅價格指數110.07，較4月下降1.42％；至於小宅，住宅價格指數112.89，較4月下降0.32％。

觀察全市、大樓、公寓及小宅，其月線趨勢部分，全市、公寓及小宅微幅下跌；至於季線部分，公寓轉跌，其餘皆持續上漲。

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