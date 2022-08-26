新北最新熱門社區揭曉 僅一間低於行情價

永慶房屋根據永慶房仲網網路物件點閱資料，統計出2022年7月新北市的熱門社區。其中1~7名都是雙北地區的熱門常勝軍，汐止「瓏山林」位居首位，新店、板橋各有3所社區入榜。值得注意的是，過往較不常見的淡水地區，如今也有3個社區上榜。

7月新北市熱門社區榜首為汐止「瓏山林」，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，「瓏山林」一直是雙北熱門社區的常勝軍，該社區周遭開發密度低、環境清幽，生活機能上往南有東湖生活圈，根據實價登錄資料，「瓏山林」近一年住宅平均單價為21.8萬元，僅有汐止區近一年平均單價32.8萬元的6~7折，也是本次前十名榜單中唯一社區平均單價比行政區平均單價來得低的社區。

陳金萍提醒，「瓏山林」社區雖然平均單價較低，但是社區內多為透天、大坪數物件，因此房屋總價仍高。根據實價登錄資訊，「瓏山林」社區近一年平均住宅總價也有2000萬元以上水準，消費者需特別注意。

2到6名的熱門點閱社區，則由新店和板橋的社區所包辦。陳金萍指出，新店的「美河市」、「玉上園」、「寶徠花園」，以及板橋「新巨蛋」、「巨蛋」、「超級F1」都是雙北熱門社區的常客，而這6所社區的共通點都是交通便利、生活機能完善。新店「美河市」及板橋「新巨蛋」分別是小碧潭站與新埔站的捷運共構宅，擁有「出站即到家」的高度便利性。

其餘社區步行十分鐘內皆能抵達捷運站，周遭亦可見傳統市場、大型量販店、百貨公司，生活機能完整。新店「玉上園」和「寶徠花園」近捷運七張站，緊鄰國道3號新店交流道，附近亦有建國市場、仁愛市場；至於板橋區的「超級F1」社區則位於交通樞紐，旁有三鐵共構的板橋車站，開車10分鐘內也能直上64快速道路，交通非常便利，環球購物中心、誠品生活、板橋體育場也在步行距離內。房價部分，除「巨蛋」社區外，其餘5個社區近一年的平均單價均比該行政區的平均單價高出40%以上。

至於7至10名上榜的淡水熱門社區，則呈現出住宅的景觀優勢。位於竹圍生活圈的「南加州」社區，區域內除了有馬偕醫院、中大型量販店等完整生活機能外，該社區亦有淡水河景、遠眺觀音山的景觀。而淡水「萬通2011」更是7月新北市熱門社區中少數上榜的景觀宅。

陳金萍表示，「萬通2011」社區位於小坪頂，為29層樓的豪宅社區，主打山河景觀，大屯山、觀音山、淡水河、台北港盡收眼底，視野絕佳。然而陳金萍提醒，該社區因地處山區，生活機能相對不便。近一年來該社區交易量不多，成交價格也有下修狀況，可能也是「萬通2011」社區點閱量高的因素之一。

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