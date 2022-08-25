新北這重劃區驚炒7字頭 專家1句話示警

新莊重劃區炒到7字頭 專家警告：勿忘隔壁大哥賠售慘案

台灣房價居高不下，根據新北市地政局從去年第3季到今年第1季的預售建案資訊，新莊「頭前重劃區」近期出現每坪成交單價72萬，遠高於區域行情，房市專家Sway則提醒，不要去賭買預售屋一定賺錢，更示警勿忘當年隔壁新莊副都心淪為賠售重災區的慘案。

Sway在臉書分享一張實價登錄截圖，其中頭前重劃區位在福美街的2-3房預售屋，出現每坪72萬成交單價，而7字頭已經可以買進台北市5年內新成屋。他強調，頭前重劃區過去一年平均單價大概落在51萬，這數字其實已經很離譜，但擠破頭也要買預售屋的人卻不覺得誇張，「不知道你們追的是通貨膨脹速度，還是追賺飽飽的房價？」

Sway提醒，別忘記當年隔壁大哥新莊副都心賠售大逃亡的慘案，他提到，過去房價高點時，新莊副都心曾經炒到區域行情6字頭，有個案甚至喊到9字頭，後來經歷房市景氣低迷時期，一度跌到3、4字頭，如今房地產恐將面臨熊市，鄰近的頭前重劃區恐怕也不妙。

另根據好房網報導，今年4~5月頭前重劃區預售實價登錄行情，其中最高成交價來到73.8萬，而且該筆成交物件並非高樓層，令人訝異房價漲速為之驚人。

（中時新聞網 邱怡萱）

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