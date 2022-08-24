無畏打房 新竹預售單價「滾動式」漲15％

新竹預售單價「滾動式」調漲15％ 小宅要賣6字頭

竹北預售案又掀排隊潮，引起大眾對於竹北房市的關注，台灣房屋統計桃竹近一年實價登錄預售交易資料，今年上半年桃園單價為32.6萬，較去年下半年的31.1萬，增加1.9%左右，不過新竹縣市半年就成長了15.1%，其中新竹市從平均32.9萬，今年賣到39.7萬均價，漲幅達20.7%，而新竹縣均價30.1萬漲到34.3萬，增幅也有14%。

進一步觀察，新竹縣當中，近半年漲幅最大的是芎林鄉，去年下半年還是25.7萬，但今年上半年因「太睿境」賣出不少4字頭的高價，使芎林均價直逼39.6萬；而新竹縣房市焦點竹北市以單價43.1萬最高，較半年前漲了7.5%，漲幅雖然不小，不過也沒有想像中那麼大。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，立法院可能在下半年會期排審平均地權條例修正案，對預售屋祭出轉售限制，因此今年下半年起各地預售案場買氣趨緩，不過竹北卻仍掀熱賣，主要因為科學園區發展蓬勃，2021年整體營收金額達1.59兆元，從業人員人數逼近17萬人，近年包含台積電的許多科學園區大廠，這兩年都大幅調漲薪資，竹北人平均年所得近150萬，成為全台收入第一名的行政區，頗有新天龍國之勢，購屋實力堅強。

觀察竹北實價登錄，排除1樓交易，今年最高價的預售案為興隆路上的水岸宅「極至惠友」，18樓賣出65.9萬的單價，位於縣政府公園第一排的景觀宅「新業京御苑」，25樓也賣出65.5萬的高價，顯示竹北精華區的新案幾乎都坐穩5字頭，高樓層也有6字頭的身價。

台灣房屋竹北文化直營店店長陳熒竺表示，不少購屋者都是總價考量，竹北高鐵站區的小坪數，低總價案件稀缺，因此在看好園區發展，預期價漲的誘因下，少數低總案確實可能造成市場關注。不過大多數的自用型購屋者，今年下半年起出價趨向理性，目前高鐵、縣一、縣二仍是市場首選，主流產品以總價1500萬左右，2~3房的產品為主，也因為供給有限，買氣逐漸外擴，包括寶山、茄冬和芎林，不少透天產品，近年買氣也頗高。

張旭嵐提醒，由於預售交易後續若解約，實價登錄可能無法及時更新下架，因此不見得完全反映行情，建議購屋族對區域行情仍應長期觀察，避免因氣氛而追價買高。

（中時新聞網之房產網 葉思含）