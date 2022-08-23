打炒房發威 預售交易量腰斬

打炒房政策持續發威，預售市場急凍。據信義房屋統計，6月全台預售屋揭露件數只剩5,000多件，不僅是3月後連續三個月出現量縮，與去年第四季景氣高峰時，每月揭露件數高達1.2萬件相比，幾乎呈現腰斬。



去年7月預售屋實價登錄開始上路，市場交易量情況有如洗三溫暖。去年7月疫情三級警戒解除後，當月不到6,000件，之後快速回溫，9月爆增至1.3萬件，去年9～12月間每個月均量都在萬件以上。今年3月也還有近萬件規模，之後快速萎縮，到了6月時僅剩5,000多件。



信義房屋企研室專案經理曾敬德表示，去年9～12月為近年預售市場景氣的最高峰，去年底政府擬推出預售屋禁止換約政策開始被討論後，投資買盤開始退縮，加上後續疫情、升息及全球股市下挫等因素影響，即使6月可能還有少數交易案件未揭露，不過預售交易量已經連三個月下滑。



由於預售市場投資客退場，加上建商對後續推案意願趨保守，全台各都會區預售屋交易量均有程度不一的衰退。與去年9月相比，台中市衰退幅度高達70％以上，去年9月單月近3,000件的交易量，6月僅剩600多件，為六都中預售交易量退燒最快的都會區。



台北、台南、高雄也有5成～7成的衰退幅度；新北及桃園在擁有較穩定的自用買盤支撐下，衰退幅度約在4成左右，每個月交易量各維持在千件以上，是全台相對穩定的都會區。



曾敬德指出，過去預售市場因付款門檻低、具價格創造力，相對成屋市場，吸引了更多投資買盤進場，去年7月房地合一稅2.0版出爐後，將預售屋納入課稅範圍，加上未來預售屋禁止換約政策可能上路，壓抑預售屋短期持有、轉售套利的空間，預售市場交易規模難以回到過去的榮景。