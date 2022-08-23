房市趨冷?房貸､建融增速創19､33個月新低

住宅交易市場開始趨緩？金管會23日公布，7月國銀房貸月增406億元，年增率降到8.53％，創2020年12月以來、即19個月的新低；建築融資7月增加307億元，年增率11.63％，亦是2019年10月之後、33個月新低，房貸及建融貸款動能明顯趨緩。

銀行局副局長林志吉分析有五大原因，一是建商推案減少建商推案變少；二是在購屋面，民眾對未來景氣看法修正，需求也不像去年同期多，等於供需同步減少，房地產買賣亦有減少情況；三相關健全房市政策持續進行中，如銀行局亦持續關注國銀不動產放款集中度，若高於同業平均，就要求提出相關改善或強化提存等措施。

四是中央銀行3月及6月已二度升息，升息幅度達1.5碼，即0.375％。即貸款利息負擔增加，會影響貸款意願；五是疫情影響房地產交易，因此房貸及建融月增率開始走緩，林志吉強調：「貸款需求主要來自房地產的交易量，取決於房地產景氣。」

房貸仍是銀行獲利穩定的來源，因為有擔保品且逾放比極低，每月國銀房貸仍是持續增加，今年前7月新增3,740億元，比去年同期增加4,012億元，少272億元，到7月底國銀房貸餘額已達9兆1,364億元，正式突破9.1兆元大關，續創新高，且7月底逾放比僅0.08％，維持極低水準。

建築融資7月底餘額達3兆3,462億元，同樣創新高，今年前七個月增加1,832億元，亦比去年同期增加的2,065億元，少233億元，逾放比0.08％，比年前的0.05％，略有升高，但已比5月及6月的0.09％下降。

同時，銀行局亦有公布7月若依銀行法72-2條的比率，即銀行辦理房貸及建融總額，不得超過所收存款餘額及金融債券發行總額的30％，7月底國銀平均是27.05％，僅一家銀行逾29％，八家是在28％~29％之間，另有10家銀行在27％到28％之間，6月時平均比是27.19％，且四家銀行逾29％，五家則在28％到29％之間，11家在27％到28％。

林志吉表示，主要是6月時有報稅及企業資金調度，銀行存款大量減少，房貸及建融持續增加，比重就提高，7月資金回籠，比重就下降，27％以上的銀行數也從6月的20家降回19家。

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