航空城夯 7月商用不動產交易飆今年新高

電商、物流、智能產業投資及擴廠加強，帶動工業地產需求強勁，加上桃園航空城產專區土地標售熱絡，信義全球資產調查，今年7月商用不動產總交易金額達到437億元，交易規模創下今年單月新高，同時也是有統計資料以來，單月交易規模次高紀錄。

信義全球資產調查顯示，今年以來，商用不動產交易規模僅1月及3月超過200億元，不過7月在桃園航空城產專區土地標售熱絡，包括星宇航空、統一超、健策精密、藥華藥等知名企業獵地，加上內科也有中國人壽以83.5億買下精英電腦總部大樓的整棟交易，7月總交易金額高達437億元，是今年上半年單月均量的2.3倍以上，且有4件為規模50億元以上的交易。

根據信義全球資產公司統計，七月份商用不動產總交易金額達到437億元，交易規模創下今年為止單月新高，同時寫下信義全球資產公司有統計資料以來，單月交易規模次高的紀錄。其中，桃園市異軍突起，七月商用不動產交易佔全台商用不動產總交易金額的45%，成為七月交易規模最高的城市。

信義全球資產顧問發展部經理林建勛表示，後疫情時代加速全球產業鏈重組，企業因應外部環境重新調整事業布局，加大對電商物流、雲端智能等領域的投資力道，產業升級持續有興建或擴大廠房需求，推動商用不動產交易。

林建勛指出，下半商用不動產在產業強勁的實質需求以及資金動能下，反彈升溫速度與力道應會較住宅市場更明顯。生技、科技、物流產業對商辦、工業地產需求將持續延伸至下半年，仍以自用置產需求為主，各縣市精華地段產品只要有釋出，都有望持續推進市場動能。