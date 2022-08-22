高雄房市買方續觀望 來人及成交量大減

高雄房市買方觀望氣氛濃厚，平均來人及成交戶數大減少，甚至亦有案場出現一週「零成交」，未來，陸續新案即將，可再觀察九二八檔期的銷售狀況，作為房屋未來市況判斷。

長期統計高雄市房屋過戶資料的龍悅廣告，22日發布數據指出，截至8月21日為止，高雄市目前在線上銷售的預售屋約13,477戶，新成屋約2,324戶，總戶數15,801戶，總案場261個，以預售187場占多數，約占71.64％。

龍悅廣告總經理吳季濃22日表示，以3個月期間做為房屋銷勢的變動趨勢，高雄市的大樓預售案，最近15週平均每週實價登錄量約170戶，大樓總預售屋量銷售週數平均值約79週，顯示最近一季的大樓預售，去化趨緩。

吳季濃指出，由於陸續仍有預售新案進場，且新案幾乎都開出新高價，造成買方存在觀望態度，導致成交速度放慢，除了價格因素，政策因素，包括今年9月是否立法通過禁止預售屋買賣轉讓，也是變數之一。

他說，高雄房市今年5月即開始有明顯的買賣對峙狀況，主因自四月疫情升溫、多點爆發、破萬確診，五月改採「病毒共存 」後，加上打房政策、連續升息等不利因素，導致看屋人數下滑非常嚴重，將原本熱絡的市場瞬間打入冷凍，來人也雪崩式下降，導致高雄、台南大型個案紛紛選擇延後推案。

但，因北部代銷大舉南下搶佔市場，接案價格幾乎都是區域高價，所以，價格反而不降反升，目前因疫情逐漸回穩，剛性需求客戶感覺有逐漸回籠趨勢，未來高雄市長選舉前，大型重大建設利多盡出，再加上不動產具有通膨保值優勢，相信房地產會逐漸回穩，只是，高房價讓市場交易量會逐漸下降。

吳季濃表示，高雄過去1年房屋去化量，相當的多，以截至去年9月6日的統計，市場的大樓預售量達30,612戶，可是到了8月21日，大樓預售量只剩13,477戶，1年左右的時間，賣掉17,135戶，數量的確相當驚人。

他說，高雄房市面對台積電設廠高雄等13項利多的同時，也跟其它國內房市一樣，面臨政策打炒房的16項利空，因此，在價格拉升之後，買方的觀望轉強，一旦立法院通過禁止預售轉讓，短期投資客將會淡出市場，未來的買盤將剩下自住客、以及長期投資客。

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