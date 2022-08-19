捷運松山線5站點 電梯宅單價破百萬

16年前的今天（8月19日）捷運松山線正式動工，至今捷運改變民眾的生活，捷運成為民眾購屋時的重要關鍵因素，也帶動捷運站點周邊房價上揚，統計今年捷運松山新店線站點周邊有電梯的物件，台北市共有捷運中正紀念堂站、台北小巨蛋站、台電大樓站、南京復興站與古亭站等5站，平均房價站上百萬元，平均房價最低的則是捷運新店區公所站，平均每坪56萬元，與房價最高的捷運中正紀念堂站價差將近一倍。

松山線是台北捷運二期路網的路線之一，最早因為台北捷運網絡僅有板南線一條東西向路線，因此許多旅客都擠在台北車站轉乘，加上南京東路上的通勤人口眾多，松山車站地下化也需要重建等因素，才有捷運松山線的誕生，捷運松山線規劃與許多捷運線交會，沿線有許多雙捷運站交會點，加上後來整個台北捷運網絡的成型，讓台北通勤上班上學的生活更為便捷。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，捷運宅向來就是房市的保證，越近捷運站點的住宅相對越為保值，雖然遇到景氣不好房價一樣會修正，但修正的幅度較小且也比其他的產品更好賣，這波捷運熱潮從雙北向外蔓延，雙北以外的區域，當前就以重劃區、捷運與科技城的題材最為吃香。

統計今年捷運松山新店線沿線的捷運站點，電梯產品平均房價最高的是中正紀念堂站每坪114.7萬元，台北小巨蛋站每坪103萬元，台電大樓站平均每坪102萬萬元，南京復興與古亭站則都是每坪101萬元，捷運公館站則是每坪99.5萬元，目前已經有五個捷運站電梯產品單價站上百萬元，但在捷運松山線2014年剛通車之際，台北市多數的捷運站單價還在8字頭。

至於新店段的部分，捷運景美站、大坪林站、萬隆站、七張站、小碧潭站，平均電梯產品單價還在6字頭，與北市的市中心段房價有段明顯落差，也吸引民眾搭乘捷運往新店地區購屋。

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